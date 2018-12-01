Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию

Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она обосновала это тем, что Россия якобы нарушила международно-правовые нормы в ходе боевого столкновения с украинскими военными судами в Керченском проливе, а также тем, что впоследствии задержанные украинские моряки были арестованы российскими правоохранительными органами.

«Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», — приводит слова немецкого политика ФАН.

Впрочем, вопрос по инциденту в Керченском проливе может быть поднят в ходе встречи президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель, которая назначена на утро 1 декабря в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Сегодня же в Германии федеральное ведомство по защите конституции проинформировало о хакерских атаках, которые были совершены на электронную почту депутатов Бундестага, некоторые немецкие посольства и Бундесвер. Об этом пишет Spiegel.

Согласно данным издания, к кибератакам якобы причастны хакеры из России. При этом последний инцидент был зафиксирован 14 ноября. К таким выводам немецкая контрразведка пришла в рамках расследования кибератак группы Snake.

«По предварительным данным, за хакерской кампанией стоит российская группа Snake или Turla», — говорится в материале.

Днем ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях после инцидента в Керченском проливе. По его словам, решение ситуации «возможно только путем диалога».

Дипломат также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море.

В тот же день министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что приверженность его страны проекту газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на усилия по деэскалации в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Альтмайера попросили прокомментировать сообщения о том, что согласие Германии работать над газопроводом из России в Европу в обход Украины подрывает усилия по деэскалации напряженности в российско-украинских отношениях.

«Это два отдельных вопроса», — подчеркнул министр.

Он также призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Со своей стороны глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген дал комментарий в связи с инцидентом в Черном море между Украиной и Россией. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Реттген выразил сожаление в связи с эскалацией ситуации в регионе. По его мнению, инцидент свидетельствует об отсутствии у российской стороны заинтересованности в переговорах по ситуации на Украине.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы.

В середине нынешнего месяца министерство иностранных дел Германии осудило включение бывшего германского канцлера Герхарда Шредера в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как сообщала газета Die Zeit, Берлин требует от Киева добиться закрытия этого онлайн-проекта, содержащего данные о «врагах Украины».

«ФРГ четко показала свое отношение к этому порталу в прошлый раз. Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это же мы сделаем и сейчас», — цитировало издание слова пресс-секретаря МИД Германии.

При этом в ответ на прошлую просьбу закрыть «Миротворец» власти Украины заявили, что сервер проекта располагается якобы за пределами украинской территории.

Экс-канцлер Германии и близкий друг Владимира Путина

Герхард Шредер попал в список за «антиукраинскую пропаганду» и «покушение на украинский суверенитет».

Сейчас Шредер занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть», передает НСН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве рады, что Берлин высказался по поводу украинского сайта «Миротворец». По ее словам, Германии сделала это по «конъюнктурным соображениям». Дипломат также добавила, что российская сторона сожалеет о запоздалой реакции немецких властей.