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Закрыть окна и никому не выходить из дома: Воздух в Киеве отравлен
17 апреля 2020, 07:10 • 256 • Украина
Вечером в четверг Киев занял первую строчку в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой, который формирует портал IQAir. Власти украинской столицы распространили экстренное обращение к жителям с призывом закрыть окна (особенно ночью и рано утром) и избегать появления на улицах.
Чиновники уверяют, что у загрязнения сразу несколько причин – это пожары в Чернобыльской зоне, соседней Житомирской области, а также возгорание Голосеевского парка непосредственно в самом Киеве.
Кроме того, сегодня днем в столице сильный ветер поднял пыль, устроив настоящую бурю.
Власти утверждают, что, несмотря на возобновившиеся пожары недалеко от ЧАЭС, радиационный фон в Киеве в норме.
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