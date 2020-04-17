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Закрыть окна и никому не выходить из дома: Воздух в Киеве отравлен

17 апреля 2020, 07:10  •  256 • Украина

Вечером в четверг Киев занял первую строчку в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой, который формирует портал IQAir. Власти украинской столицы распространили экстренное обращение к жителям с призывом закрыть окна (особенно ночью и рано утром) и избегать появления на улицах.

Чиновники уверяют, что у загрязнения сразу несколько причин – это пожары в Чернобыльской зоне, соседней Житомирской области, а также возгорание Голосеевского парка непосредственно в самом Киеве.

Кроме того, сегодня днем в столице сильный ветер поднял пыль, устроив настоящую бурю.

Власти утверждают, что, несмотря на возобновившиеся пожары недалеко от ЧАЭС, радиационный фон в Киеве в норме.

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