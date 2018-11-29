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Закрыть Босфор: Украина требует блокаду Черного моря

29 ноября 2018, 19:09  •  72 • Война
Украина потребует от Турции закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил в четверг, 29 ноября, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, выступая на Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве, передает НСН.
«Я как командующий ВМС Украины прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина. Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике»,
— заявил Коротченко.
Он подчеркнул, что Киев будет ссылаться на нормы Конвенции Монтре о режиме Черноморских проливов от 1936 года. Этот документ восстанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, отделяющими друг от друга Черное и Эгейское моря.
Согласно Конвенции, торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы. Однако для военных кораблей режим прохода отличается — нечерноморские государства имеют существенные ограничения в отличие от флотов тех стран, что имеют выход к Черному морю. Более того, Анкара имеет право закрыть проход военных кораблей в случае участия турок в войне, а также если Турция посчитает, что существует непосредственная угроза национальной безопасности.
Согласно документу, пролив может быть также закрыт для кораблей третьих стран, находящихся в конфликте между собой, даже если Турция не замешана в военных действиях.
В декабре 2016 года в связи с аварией танкера Босфор уже закрывался для судоходства. У танкера под флагом Панамы отказало рулевое управление, и он остановился прямо в центре пролива, около Стамбула. Было принято решение закрыть движение судов по проливу до тех пор, пока сломавшийся танкер не отбуксируют.
Босфор является не только экономически, но и стратегически важным для Турции объектом. К примеру, в середине лета 2017 года местные военные, которые предприняли попытку военного переворота, перекрыли движение по мосту через Босфор и совершили попытку разоружить полицию. Повстанцы также захватили военный фрегат и взяли в заложники командующего флотом страны. Когда мятеж был подавлен, движение по мосту через пролив возобновилось.
Однако фактически перекрыть проход для военных кораблей через Босфор и Дарданеллы Турция может только в случае официального объявления военных действий. При этом Совет Безопасности ООН может отменить решение.
Отметим, что Турция на протяжении нескольких десятилетий принимала внутренние законы, которые осложняли использование положений конвенции Монтре, или пыталась это сделать.
К примеру, сейчас в Турции действует «Регламент судоходства в проливах», который позволяет перекрыть Босфор, прикрываясь необходимостью технических работ, специальной полицейской операцией и другими делами чрезвычайной важности.
Требование Киева закрыть проливы — реакция на инцидент, произошедший утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. На своем пути они вошли в территориальные воды России.
В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.
Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
Могут скрыться: в Крыму арестовали украинских моряков
Фактически украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В случае если речь идет о военных самолетах и воздушном пространстве страны, нарушителей могут сбить.
Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело, сообщает ФАН.
В самый «горячий» момент пограничного конфликта, по свидетельствам очевидцев, были подняты военные самолеты Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» российских Воздушно-Космических сил.

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