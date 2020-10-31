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Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции

31 октября 2020, 02:00  •  122 • В мире
Журналисты сообщили о секретной стратегии Турции по Крыму. По мнению некоторых экспертов, турки не против присоединить полуостров к своей "империи", однако не хотят портить отношения с Россией. При этом, если бы они действительно выступали на стороне Украины, как неоднократно заявлял президент страны Эрдоган, то можно было бы просто закрыть пролив Босфор и "за неделю вернуть Крым Украине", объяснил турецкий журналист Юнус Эрдогду.
На некоторых порталах появилось утверждение, что Турция собирается закрыть проливы в Чёрном море для России и таким образом якобы надавить на нашу страну, чтобы она вернула Крым Украине. Эксперты убеждены, что всё не так просто.
У Турции действительно есть "секретная стратегия" по полуострову, но её детали никому не известны.
"На самом деле у властей есть стратегия по Крыму, но она не разглашается. Эрдоган, конечно, хотел бы вернуть Крым, как и турки-националисты, с которыми он заигрывает", - пишет портал "Страна.UA" со ссылкой на оппозиционного турецкого журналиста Юнуса Эрдогду.
Он уточнил, что Турция не раз заявляла, что не поддерживает присоединение полуострова к России и выступает в этом вопросе на стороне Украины. Однако реальной поддержки не оказывала. Хотя было бы достаточно просто перекрыть проливы и "за неделю вернуть Крым Украине".
"Но Эрдоган этого не сделал, потому что Россия - очень сильная, включая военных и разведку, прежде всего в Турции. Некоторые турки думают, что могут прокатиться на лошади и взять Москву, но власти понимают, что по пути в Крым они потеряют Стамбул", - убеждён журналист.
Напомним, что ранее такая идея уже высказывалась. Так, командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко говорил, что Киев требует у Турции перекрыть проливы ради возвращения Крыма.

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