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Закрылись уже навсегда: Профессор предсказал Чехии 2000 мёртвых в день к концу ноября

29 октября 2020, 13:20  •  118 • В мире
Прага - туристическая жемчужина Европы, но и она лишилась своего былого величия. Многие магазины закрылись - уже навсегда. Улицы опустели, витрины погасли, антивандальные решётки опущены. Профессор биологии Карлова университета Ярослав Флегр сделал весьма пессимистичный прогноз: к концу ноября будет регистрироваться 2000 скончавшихся в день.
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш несколько месяцев назад, после отмены большинства ограничений, заявил, что страна не выдержит второго локдауна. И вот новый всплеск заболеваемости, возвращение ограничений, тот самый второй локдаун.
Людям разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку и на работу. В метро почти никого. Туристическая отрасль уже потеряла около 5 млрд евро. Появление где-либо без маски оборачивается штрафом в 500 евро.
На данный момент ситуация, сложившаяся в связи с распространением COVID-19 в Чехии, - худшая в Европе. В один из минувших выходных было зарегистрировано 15 000 новых случаев за сутки. Журналисты программы телеканала "Россия-1" подсчитали, что это эквивалентно 200 000 заболевшим в России (сейчас 15 000-16 000).
По мнению профессора Флегра, очевиден экспотенциальный рост. Те меры, которые принимаются сейчас, уже не помогут.
"Количество заражённых будет увеличиваться с интервалом примерно в 30 дней. Сегодня у нас всё равно сотня мёртвых. В ноябре у нас будут 2000 в день", - уверен он.
За последний месяц Чехия сменила уже двух министров здравоохранения. Первый ушёл по собственному желанию. Оппозиция в парламенте считает, что главная ошибка чиновника была в том, что он не настоял на упреждающем возвращении ограничений в конце лета. Второй министр вышел из ресторана (которые закрыты из-за локдауна), да ещё и без маски. Фотографии тут же разлетелись по СМИ и соцсетям.
Разбираться со сложной ситуацией в Чехии предстоит новому главе Минздрава. Начать придётся с реагирования на запланированный в ближайшие дни митинг противников карантинных мер.

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