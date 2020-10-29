Закрылись уже навсегда: Профессор предсказал Чехии 2000 мёртвых в день к концу ноября

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш несколько месяцев назад, после отмены большинства ограничений, заявил, что страна не выдержит второго локдауна. И вот новый всплеск заболеваемости, возвращение ограничений, тот самый второй локдаун.

Людям разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку и на работу. В метро почти никого. Туристическая отрасль уже потеряла около 5 млрд евро. Появление где-либо без маски оборачивается штрафом в 500 евро.

На данный момент ситуация, сложившаяся в связи с распространением COVID-19 в Чехии, - худшая в Европе. В один из минувших выходных было зарегистрировано 15 000 новых случаев за сутки. Журналисты программы телеканала "Россия-1" подсчитали, что это эквивалентно 200 000 заболевшим в России (сейчас 15 000-16 000).

По мнению профессора Флегра, очевиден экспотенциальный рост. Те меры, которые принимаются сейчас, уже не помогут.

"Количество заражённых будет увеличиваться с интервалом примерно в 30 дней. Сегодня у нас всё равно сотня мёртвых. В ноябре у нас будут 2000 в день", - уверен он.

За последний месяц Чехия сменила уже двух министров здравоохранения. Первый ушёл по собственному желанию. Оппозиция в парламенте считает, что главная ошибка чиновника была в том, что он не настоял на упреждающем возвращении ограничений в конце лета. Второй министр вышел из ресторана (которые закрыты из-за локдауна), да ещё и без маски. Фотографии тут же разлетелись по СМИ и соцсетям.

Разбираться со сложной ситуацией в Чехии предстоит новому главе Минздрава. Начать придётся с реагирования на запланированный в ближайшие дни митинг противников карантинных мер.