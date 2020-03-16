Закрыли всё, кроме аптек и магазинов: В Израиле ввели новые меры из-за коронавируса

Издание Times of Israel пишет, что жителям страны теперь придётся обходиться без школ и детских садов, ресторанов и других заведений общепита, торговых центров, спортивных залов и аквапарков, зоопарков, бань (в том числе и ритуальных), салонов красоты, канатных дорог. Перестали работать ночные клубы, бары, пабы. Запрещён доступ к объектам культурного наследия.

Ограничения не коснулись тех столовых и кафе, которые обеспечивают еду навынос. В домах престарелых посетить родственников всей семьёй не получится. Можно приходить только одному человеку за раз, причём желательно, чтобы это был постоянный попечитель. Продолжают работать только аптеки и магазины.

"Сейчас людям по-прежнему разрешено ходить на работу, хотя работодателей поощряют за подготовку к переводу сотрудников на удалённую занятость. В офисах люди должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга", – пишет издание.

Также израильтянам порекомендовали не ездить на общественном транспорте, а в автомобилях передвигаться максимум по двое.