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Закрыли всё, кроме аптек и магазинов: В Израиле ввели новые меры из-за коронавируса

16 марта 2020, 16:35  •  8 • В мире
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало список, в котором перечислены все закрытые из-за коронавируса заведения. Он был составлен на основе новых мер, озвученных премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В стране с целью борьбы с распространением коронавируса запретили людям собираться группами больше 10 человек. В Израиле закрыто всё, кроме аптек и магазинов.
Издание Times of Israel пишет, что жителям страны теперь придётся обходиться без школ и детских садов, ресторанов и других заведений общепита, торговых центров, спортивных залов и аквапарков, зоопарков, бань (в том числе и ритуальных), салонов красоты, канатных дорог. Перестали работать ночные клубы, бары, пабы. Запрещён доступ к объектам культурного наследия.
Ограничения не коснулись тех столовых и кафе, которые обеспечивают еду навынос. В домах престарелых посетить родственников всей семьёй не получится. Можно приходить только одному человеку за раз, причём желательно, чтобы это был постоянный попечитель. Продолжают работать только аптеки и магазины.
"Сейчас людям по-прежнему разрешено ходить на работу, хотя работодателей поощряют за подготовку к переводу сотрудников на удалённую занятость. В офисах люди должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга", – пишет издание.
Также израильтянам порекомендовали не ездить на общественном транспорте, а в автомобилях передвигаться максимум по двое.

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