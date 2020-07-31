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Закрыли границу: белорусов не выпускают из России

31 июля 2020, 15:05  •  231 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Людей "оформляют" в кабинете
На российско-белорусскую границу стянули силы пограничной службы ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга", который приводит высказывания очевидцев в соцсетях. По их данным, на границе образовалась большая очередь на выезд из России, причем якобы даже белорусов не выпускают обратно.
Так, пользователь "Фейсбук" Юрий Воскресенский пишет, что российская сторона фактически закрыла границу на трассе М1. На выезд из РФ стоят огромные очереди, так как белорусов приглашают на беседу в кабинет, где у них переписывают личные данные.
Люди скандалят, однако им отвечают: звоните на Лубянку. По его словам, уже налицо изменение правил пересечения границы в одностороннем порядке.
Ранее корреспонденты белорусского издания Tut.By побывали на российско-белорусской границе и не нашли там каких-то серьезных изменений в связи с недавним задержанием россиян.

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