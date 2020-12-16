Закроют всё: Меркель преподнесла немцам неприятный сюрприз на Рождество

Мягкий вариант коронавирусных ограничений в Германии не сработал: с 16 декабря ФРГ решением канцлера Ангелы Меркель переходит на жёсткий локдаун. Это означает полное прекращение работы магазинов (кроме продуктовых), закрытие всех школ и детских садов.

Пока остаются открытыми аптеки, банки и почтовые отделения, также продолжат работу АЗС и галантерейные магазины. Рождество немцам придётся отмечать в крайне узком семейном кругу - за праздничным столом допустимо собирать не более 5 человек, не считая детей до 14 лет.

Посещение церковных служб не запрещено, но в храмах требуется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Новый режим ограничений будет действовать как минимум до 10 января, сообщила в воскресенье Deutsche Welle.

Сообщается, что на утро 13 декабря в Германии было зарегистрировано почти 18 000 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране с начала пандемии уже заболело более 1,3 млн человек, более 22 тыс. пациентов скончалось.