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Закроют всё: Меркель преподнесла немцам неприятный сюрприз на Рождество

16 декабря 2020, 01:50  •  64 • В мире
Ангела Меркель преподнесла немцам неприятный сюрприз на Рождество: страну сажают на строгий карантин. Закроют практически всё, от магазинов до школ и детских садов, а на праздник нельзя будет собираться компаниями более 5 человек.
Мягкий вариант коронавирусных ограничений в Германии не сработал: с 16 декабря ФРГ решением канцлера Ангелы Меркель переходит на жёсткий локдаун. Это означает полное прекращение работы магазинов (кроме продуктовых), закрытие всех школ и детских садов.
Пока остаются открытыми аптеки, банки и почтовые отделения, также продолжат работу АЗС и галантерейные магазины. Рождество немцам придётся отмечать в крайне узком семейном кругу - за праздничным столом допустимо собирать не более 5 человек, не считая детей до 14 лет.
Посещение церковных служб не запрещено, но в храмах требуется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Новый режим ограничений будет действовать как минимум до 10 января, сообщила в воскресенье Deutsche Welle.
Сообщается, что на утро 13 декабря в Германии было зарегистрировано почти 18 000 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране с начала пандемии уже заболело более 1,3 млн человек, более 22 тыс. пациентов скончалось.
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