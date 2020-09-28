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Закроют точно, но есть два варианта: Новый карантин в России неизбежен - эксперт

28 сентября 2020, 23:55  •  66 • Политика
На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России и мире всё чаще слышатся заявления о том, что мы вынуждены будем вводить ограничения. Вот и эксперт в эфире Царьграда заявил: карантин неизбежен. Вопрос лишь в том, в какой форме он будет объявлен.
Власти уже приступили к возвращению части ранее отменённых ограничений и всё более остро ставят вопрос о рисках полноценной второй волны эпидемии, подчеркнул Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском".
Эксперты склонны к тому, что введение нового жёсткого карантина, как это было весной, приведёт к социально-экономическому коллапсу. Оптимальным вариантом могла бы стать т. н. шведская модель поведения - соблюдение личных мер предосторожности без серьёзных ограничений в экономике. Но примут ли её? Вопрос новых ограничений в студии "Первого русского" Юрий Пронько обсуждал вместе с экспертами.
Так, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи выразил уверенность, что ограничения введены будут, и нового карантина нам ждать стоит. Вопрос лишь в том, в какой форме будут введены новые правила.
"Сегодня самый популярный вопрос в чатах предпринимателей: "Когда?" - признался Хуруджи. - В основном, конечно, интересуются рестораторы. А вот те, кто занимается кинотеатрами, мне кажется, уже смирились".
Сегодня предприниматели надеются заранее застраховать свои риски. Тем более, что по ряду регионов предпосылки к закрытию есть.
"Где-то сказали: "Придержите сотрудников". Где-то заявили, что будут контролировать масочный режим. Пока мягкие меры. Но у меня сейчас ощущение следующее: документы готовятся, нормы прописываются, а наши лица, принимающие решения на местах, смотрят наверх. Смотрят: а как Собянин? Или как поступят в ряде регионов, которые, как правило, могут иметь своё мнение. И если это зайдёт, они повторят", - добавил Хуруджи, подчеркнув, что в том или ином виде бизнесу закроют возможность зарабатывать деньги. И здесь есть два варианта: или предложат не выводить своих сотрудников, или создадут такие условия, когда к тебе просто не придут клиенты. Подобное у нас уже происходило в туристической отрасли.

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