Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине

Политолог-американист Малек Дудаков объяснил скандальное заявление президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине. Закройте уши, это не для русских - так можно трактовать посыл главы Белого дома.

В интервью американскому телеканалу Байден прямым текстом назвал Владимира Путина убийцей. Политолог объяснил, как это можно трактовать.

Исходить в первую очередь стоит из достаточно известного интервью предшественника Байдена, Дональда Трампа. У того поинтересовались, почему тот готов в чём-то хвалить Путина, если тот якобы убивал журналистов. Тогда Трамп ответил, что американцы тоже много кого убивали, но если нужно вести диалог с лидерами других стран, значит, следует это делать. Тогда президента раскритиковали за такое сравнение США и РФ.

"В данном случае Байден, произнося вот это сравнение Путина с убийцей, показал, что, скажем так, возвращается на круги своя. Попытки Трампа изменить отношение к России закончены", - произнёс Дудаков в беседе с Царьградом.

Кроме того, слова Джо Байдена - вполне типичная американская дипломатическая стратегия.

"Да, в тех сферах, где интересы сталкиваются, мы будем бороться. В тех сферах, где нам можно чем-то заниматься - вроде борьбы с терроризмом или распространением ядерного оружия, - там, соответственно, мы будем сотрудничать. Здесь всё ожидаемо и логично", - считает политолог.

По его мнению, слова Джо Байдена адресованы вовсе не России, а внутренней американской аудитории. Закройте уши, это не для русских - так можно их трактовать.