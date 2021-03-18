|
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
18 марта 2021, 01:00 • 196 • Политика
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил скандальное заявление президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине. Закройте уши, это не для русских - так можно трактовать посыл главы Белого дома.
В интервью американскому телеканалу Байден прямым текстом назвал Владимира Путина убийцей. Политолог объяснил, как это можно трактовать.
Исходить в первую очередь стоит из достаточно известного интервью предшественника Байдена, Дональда Трампа. У того поинтересовались, почему тот готов в чём-то хвалить Путина, если тот якобы убивал журналистов. Тогда Трамп ответил, что американцы тоже много кого убивали, но если нужно вести диалог с лидерами других стран, значит, следует это делать. Тогда президента раскритиковали за такое сравнение США и РФ.
"В данном случае Байден, произнося вот это сравнение Путина с убийцей, показал, что, скажем так, возвращается на круги своя. Попытки Трампа изменить отношение к России закончены", - произнёс Дудаков в беседе с Царьградом.
Кроме того, слова Джо Байдена - вполне типичная американская дипломатическая стратегия.
"Да, в тех сферах, где интересы сталкиваются, мы будем бороться. В тех сферах, где нам можно чем-то заниматься - вроде борьбы с терроризмом или распространением ядерного оружия, - там, соответственно, мы будем сотрудничать. Здесь всё ожидаемо и логично", - считает политолог.
По его мнению, слова Джо Байдена адресованы вовсе не России, а внутренней американской аудитории. Закройте уши, это не для русских - так можно их трактовать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
196
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 марта 2021, 03:55
|
13 марта 2021, 18:20
|
13 марта 2021, 20:10
|
17 марта 2021, 02:05
|
15 марта 2021, 14:20
|
12 марта 2021, 19:25
|
11 марта 2021, 09:30