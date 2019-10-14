Закроет ли Трамп небо? США собрались выйти из очередного договора • 49 • Аналитика









Договор за договором: Трамп разрывает все обязательства

Пока американское руководство не делало никаких официальных заявлений по поводу возможного выхода из Договора по открытому небу. Но о том, что в администрации президента Дональда Трампа вероятность выхода США из существующих договоренностей все же предусматривается, уже известно.



«Тайну» раскрыл Элиот Энгел – глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам. Он попросил в своем письме к новому советнику Трампа по национальной безопасности Роберту О’Брайену не соглашаться на такой опрометчивый шаг.



В отличие от окружения Трампа, Элиот Энгел считает, что договор обеспечивает транспарентность подписавших его сторон в военном отношении. Если США из договора выйдут, то потеряют доверие не только в глазах России, но и в глазах европейских стран, так как нанесут серьезный ущерб прямым интересам своих европейских союзников. Получается, что США подставят европейские страны, так как в случае любого конфликта именно они окажутся в максимальной досягаемости российских вооружений.



Именно этот аргумент приводит Энгел в своем письме, пытаясь давить и на «украинскую мозоль» — мол, благодаря разведывательным полетам США сейчас могут отслеживать дислокацию российских военных в контексте конфликта на Донбассе, а если договор будет разорван, то у Соединенных Штатов уже не будет такой возможности.



Также конгрессмен сокрушается, что администрация Дональда Трампа не посоветовалась относительно выхода из договора ни с Конгрессом США, ни с представителями стран – участниц НАТО, которые также заинтересованы в данном договоре. То есть, как и в ситуации с ДРСМД, администрация Трампа опять действует, руководствуясь исключительно собственными целями и соображениями и не обращая внимания на позиции других важных акторов – и американских конгрессменов, и руководства европейских государств. Для эксцентричного Трампа всегда на первом месте находилось его мнение, на втором – мнение его ближайшего окружения, а оно сейчас представлено «ястребами».



Кроме того, Элиот Энгел отметил, что администрация Трампа, рассматривая возможность выхода США из Договора по открытому небу, будет напирать на то, что Россия нарушает его условия. То есть, фактически будет повторяться сценарий, опробованный на примере Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который прекратил свое действие как раз после того, как США обвинили Россию в нарушении условий договора. Точно такой же предлог будет использован Белым домом и сейчас, в отношении ДОН.



Главные претензии США к Договору по открытому небу

В последнее время Соединенные Штаты очень любят обвинять Россию в нарушении любых договоренностей, используя эти обвинения как предлог для разрыва договорных обязательств.



Что касается Договора по открытому небу, то он был подписан еще в 1992 году, а его идея восходит к послевоенному предложению Дуайта Эйзенхауэра. В соответствии с договором, США, страны Евросоюза, Россия и постсоветские государства обязались совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга с целью контроля за военной деятельностью. Такие полеты должны были содействовать укреплению взаимного доверия государств и предотвращать риски наращивания вооружений, размещения запрещенного оружия и так далее.



Только в 2017 году Российская Федерация выполнила 52 полета в рамках ДОН, приняла 36 полетов иностранных государств. Однако в 2018 году все полеты были приостановлены из-за продолжающегося конфликта России с Грузией по вопросу о статусе Абхазии и Южной Осетии. В 2019 году полеты возобновились, не так давно над Россией были совершены полеты самолетов Норвегии, Канады и США, а российские самолеты облетели США и Францию.







Но американская сторона видимо не принимает данные полеты во внимание. По крайней мере, уже более пятнадцати лет, с 2004 года, США регулярно отчитываются о невыполнении Россией условий Договора по открытому небу. В частности, США недовольны ограничением на полеты над территорией Калининградской области и в зоне 10 км от границ с Южной Осетией и Абхазией.





В российском дипломатическом ведомстве, в свою очередь, отмечают, что некоторые партнеры по ДОН злоупотребляют своим правом совершать полеты на дальность до 5,5 тыс. км и используют его для полетов исключительно над одной Калининградской областью.



В результате создаются многочисленные проблемы для движения воздушного транспорта над Калининградской областью, препятствия для полноценного функционирования аэропорта Храброво. Для американской стороны и союзников по НАТО полеты над Калининградской областью имеют очень большое значение, поскольку позволяют отслеживать российскую военную активность в этом анклаве, граничащем со всех сторон со странами – участницами Североатлантического альянса.



Что касается полетов на расстояние 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, то здесь Россия следует из того, что признала данные республики независимыми государствами. Согласно же Договору по открытому небу, маршрут полета должен проходить не ближе 10 км от границы государства, не являющегося его участником.



Поскольку Абхазия и Южная Осетия участниками ДОН не являются (и являться не могут, так как США и другие участники договора не признают их суверенными государствами), летать самолеты иностранных государств могут лишь на расстояние не ближе 10 км к границам Абхазии и Южной Осетии.



В 2018 году Москва заявила о возможности снятия ограничений на полеты, если Грузия также разрешит российским самолетам совершать инспекционные полеты над грузинской территорией. Но в США не берут в расчет данное предложение: администрация Трампа продолжает видеть в этом серьезную причину для разрыва договора. Тем более, что и Грузия не собирается идти навстречу России и разрешать инспекционные полеты над своей территорией.



Понятно, что придирки американской стороны носят формальный характер. По крайней мере, никаких реальных оснований для того, чтобы прекратить действие договора, нет. И американская сторона, понимая это, собирается выйти из договора в одностороннем порядке. Но возникает вопрос, действительно ли это нужно самим американцам? Похоже, что в Конгрессе далеко не все конгрессмены настроены благодушно в отношении инициативы Трампа и его окружения.



Действующий президент пытается продемонстрировать американскому обществу «новый курс», заключающийся в создании условий для максимального роста обороноспособности США. Как известно, Трамп не раз критиковал предыдущих руководителей США за невнимание к вопросам обороны, и разрыв договорных обязательств может рассматриваться хозяином Белого дома как очередной шаг на пути к «развязыванию рук» для укрепления американских вооруженных сил и разработке новых видов вооружений для противодействия Китаю и России.



Кроме того, ряд американских политиков настаивает на разрыве договора и потому, что Россия якобы использует для инспекционных полетов над США новейшие самолеты, оснащенные специальным оборудованием для цифровой фотосъемки. То есть, инспекционные полеты превращаются фактически в ведение неприкрытой разведки над американскими штатами.



Такие обвинения в адрес России звучат с апреля 2014 года. Учитывая, что в США как огня боятся модернизации российских вооружений и военных технологий, не исключено, что администрация Трампа руководствуется и соображениями защиты американских военных объектов от возможности их изучения с помощью инспекционных полетов.



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Чем чреват для России выход США из ДОН

Выход из Договора по открытому небу, конечно, не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Но он станет еще одним ударом по той системе сдерживания, которая формировалась десятилетиями и была одним из наиболее эффективных инструментов предотвращения вооруженных конфликтов между крупнейшими державами современного мира.



Окружение Дональда Трампа настаивает на разрыве не только Договора по открытому небу, но и всех остальных договорных обязательств, которые сдерживают военную активность США. Даже несмотря на отставку Джона Болтона – одного из «ястребов» американской внешней политики, который был главным противником всех существующих договоров, курс на разрыв обязательств сохранился. Не исключено, что вслед за Договором по открытому небу будут разорваны и другие договорные обязательства Соединенных Штатов.



Теперь рассмотрим основные последствия выхода из ДОН. Соединенные Штаты потеряют возможность совершать инспекционные полеты над Российской Федерацией. Но надо понимать, что при этом реальная возможность получать информацию у них все равно сохранится. Ведь Договор по открытому небу заключался между 34 государствами. США – лишь один из участников договора.



Если Вашингтон примет решение о выходе из ДОН, то Россия более не сможет контролировать территорию США с помощью инспекционных полетов. Зато США будут использовать данные, получаемые от своих союзников. Ведь европейские страны НАТО из ДОН не выйдут. Значит, норвежские, британские и прочих стран самолеты будут спокойно летать над территорией РФ, собирать информацию и передавать ее американским партнерам. Российские самолеты летать над США не смогут.



С другой стороны, у России достаточно и иных инструментов изучения американской военной инфраструктуры, а европейские союзники США в любом случае не обладают теми возможностями облета российской территории, которые есть у Соединенных Штатов. Поэтому говорить о том, что разрыв ДОН однозначно печален для России и безопасен для США, не стоит.



Впрочем, пока американская сторона официально не заявляет о выходе из ДОН. И именно на этой позиции Белого дома и основывается российское Министерство иностранных дел, когда отказывается комментировать заявления отдельных американских политиков.



В Москве оценивают ДОН как один из важных инструментов обеспечения европейской безопасности и поэтому не собираются приветствовать выход каких-либо государств, включая и США, из этого договора.



В любом случае, политика американского руководства свидетельствует о том, что соблюдать существующие договоренности США не планируют. Поэтому Россия может (и должна) спокойно действовать в своих интересах, совершенствовать свой военный потенциал, укреплять обороноспособность, невзирая на критику со стороны США и НАТО. На днях стало известно, что США рассматривают возможность выхода из ДОН – Договора по открытому небу. Этот документ позволяет США, России и еще 32 странам мира совершать разведывательные полеты над территориями друг друга и является одним из важнейших компонентов системы безопасности в Европе и современном мире в целом.Пока американское руководство не делало никаких официальных заявлений по поводу возможного выхода из Договора по открытому небу. Но о том, что в администрации президента Дональда Трампа вероятность выхода США из существующих договоренностей все же предусматривается, уже известно.«Тайну» раскрыл Элиот Энгел – глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам. Он попросил в своем письме к новому советнику Трампа по национальной безопасности Роберту О’Брайену не соглашаться на такой опрометчивый шаг.В отличие от окружения Трампа, Элиот Энгел считает, что договор обеспечивает транспарентность подписавших его сторон в военном отношении. Если США из договора выйдут, то потеряют доверие не только в глазах России, но и в глазах европейских стран, так как нанесут серьезный ущерб прямым интересам своих европейских союзников. Получается, что США подставят европейские страны, так как в случае любого конфликта именно они окажутся в максимальной досягаемости российских вооружений.Именно этот аргумент приводит Энгел в своем письме, пытаясь давить и на «украинскую мозоль» — мол, благодаря разведывательным полетам США сейчас могут отслеживать дислокацию российских военных в контексте конфликта на Донбассе, а если договор будет разорван, то у Соединенных Штатов уже не будет такой возможности.Также конгрессмен сокрушается, что администрация Дональда Трампа не посоветовалась относительно выхода из договора ни с Конгрессом США, ни с представителями стран – участниц НАТО, которые также заинтересованы в данном договоре. То есть, как и в ситуации с ДРСМД, администрация Трампа опять действует, руководствуясь исключительно собственными целями и соображениями и не обращая внимания на позиции других важных акторов – и американских конгрессменов, и руководства европейских государств. Для эксцентричного Трампа всегда на первом месте находилось его мнение, на втором – мнение его ближайшего окружения, а оно сейчас представлено «ястребами».Кроме того, Элиот Энгел отметил, что администрация Трампа, рассматривая возможность выхода США из Договора по открытому небу, будет напирать на то, что Россия нарушает его условия. То есть, фактически будет повторяться сценарий, опробованный на примере Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который прекратил свое действие как раз после того, как США обвинили Россию в нарушении условий договора. Точно такой же предлог будет использован Белым домом и сейчас, в отношении ДОН.В последнее время Соединенные Штаты очень любят обвинять Россию в нарушении любых договоренностей, используя эти обвинения как предлог для разрыва договорных обязательств.Что касается Договора по открытому небу, то он был подписан еще в 1992 году, а его идея восходит к послевоенному предложению Дуайта Эйзенхауэра. В соответствии с договором, США, страны Евросоюза, Россия и постсоветские государства обязались совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга с целью контроля за военной деятельностью. Такие полеты должны были содействовать укреплению взаимного доверия государств и предотвращать риски наращивания вооружений, размещения запрещенного оружия и так далее.Только в 2017 году Российская Федерация выполнила 52 полета в рамках ДОН, приняла 36 полетов иностранных государств. Однако в 2018 году все полеты были приостановлены из-за продолжающегося конфликта России с Грузией по вопросу о статусе Абхазии и Южной Осетии. В 2019 году полеты возобновились, не так давно над Россией были совершены полеты самолетов Норвегии, Канады и США, а российские самолеты облетели США и Францию.Но американская сторона видимо не принимает данные полеты во внимание. По крайней мере, уже более пятнадцати лет, с 2004 года, США регулярно отчитываются о невыполнении Россией условий Договора по открытому небу. В частности, США недовольны ограничением на полеты над территорией Калининградской области и в зоне 10 км от границ с Южной Осетией и Абхазией.В российском дипломатическом ведомстве, в свою очередь, отмечают, что некоторые партнеры по ДОН злоупотребляют своим правом совершать полеты на дальность до 5,5 тыс. км и используют его для полетов исключительно над одной Калининградской областью.В результате создаются многочисленные проблемы для движения воздушного транспорта над Калининградской областью, препятствия для полноценного функционирования аэропорта Храброво. Для американской стороны и союзников по НАТО полеты над Калининградской областью имеют очень большое значение, поскольку позволяют отслеживать российскую военную активность в этом анклаве, граничащем со всех сторон со странами – участницами Североатлантического альянса.Что касается полетов на расстояние 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, то здесь Россия следует из того, что признала данные республики независимыми государствами. Согласно же Договору по открытому небу, маршрут полета должен проходить не ближе 10 км от границы государства, не являющегося его участником.Поскольку Абхазия и Южная Осетия участниками ДОН не являются (и являться не могут, так как США и другие участники договора не признают их суверенными государствами), летать самолеты иностранных государств могут лишь на расстояние не ближе 10 км к границам Абхазии и Южной Осетии.В 2018 году Москва заявила о возможности снятия ограничений на полеты, если Грузия также разрешит российским самолетам совершать инспекционные полеты над грузинской территорией. Но в США не берут в расчет данное предложение: администрация Трампа продолжает видеть в этом серьезную причину для разрыва договора. Тем более, что и Грузия не собирается идти навстречу России и разрешать инспекционные полеты над своей территорией.Понятно, что придирки американской стороны носят формальный характер. По крайней мере, никаких реальных оснований для того, чтобы прекратить действие договора, нет. И американская сторона, понимая это, собирается выйти из договора в одностороннем порядке. Но возникает вопрос, действительно ли это нужно самим американцам? Похоже, что в Конгрессе далеко не все конгрессмены настроены благодушно в отношении инициативы Трампа и его окружения.Действующий президент пытается продемонстрировать американскому обществу «новый курс», заключающийся в создании условий для максимального роста обороноспособности США. Как известно, Трамп не раз критиковал предыдущих руководителей США за невнимание к вопросам обороны, и разрыв договорных обязательств может рассматриваться хозяином Белого дома как очередной шаг на пути к «развязыванию рук» для укрепления американских вооруженных сил и разработке новых видов вооружений для противодействия Китаю и России.Кроме того, ряд американских политиков настаивает на разрыве договора и потому, что Россия якобы использует для инспекционных полетов над США новейшие самолеты, оснащенные специальным оборудованием для цифровой фотосъемки. То есть, инспекционные полеты превращаются фактически в ведение неприкрытой разведки над американскими штатами.Такие обвинения в адрес России звучат с апреля 2014 года. Учитывая, что в США как огня боятся модернизации российских вооружений и военных технологий, не исключено, что администрация Трампа руководствуется и соображениями защиты американских военных объектов от возможности их изучения с помощью инспекционных полетов.Выход из Договора по открытому небу, конечно, не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Но он станет еще одним ударом по той системе сдерживания, которая формировалась десятилетиями и была одним из наиболее эффективных инструментов предотвращения вооруженных конфликтов между крупнейшими державами современного мира.Окружение Дональда Трампа настаивает на разрыве не только Договора по открытому небу, но и всех остальных договорных обязательств, которые сдерживают военную активность США. Даже несмотря на отставку Джона Болтона – одного из «ястребов» американской внешней политики, который был главным противником всех существующих договоров, курс на разрыв обязательств сохранился. Не исключено, что вслед за Договором по открытому небу будут разорваны и другие договорные обязательства Соединенных Штатов.Теперь рассмотрим основные последствия выхода из ДОН. Соединенные Штаты потеряют возможность совершать инспекционные полеты над Российской Федерацией. Но надо понимать, что при этом реальная возможность получать информацию у них все равно сохранится. Ведь Договор по открытому небу заключался между 34 государствами. США – лишь один из участников договора.Если Вашингтон примет решение о выходе из ДОН, то Россия более не сможет контролировать территорию США с помощью инспекционных полетов. Зато США будут использовать данные, получаемые от своих союзников. Ведь европейские страны НАТО из ДОН не выйдут. Значит, норвежские, британские и прочих стран самолеты будут спокойно летать над территорией РФ, собирать информацию и передавать ее американским партнерам. Российские самолеты летать над США не смогут.С другой стороны, у России достаточно и иных инструментов изучения американской военной инфраструктуры, а европейские союзники США в любом случае не обладают теми возможностями облета российской территории, которые есть у Соединенных Штатов. Поэтому говорить о том, что разрыв ДОН однозначно печален для России и безопасен для США, не стоит.Впрочем, пока американская сторона официально не заявляет о выходе из ДОН. И именно на этой позиции Белого дома и основывается российское Министерство иностранных дел, когда отказывается комментировать заявления отдельных американских политиков.В Москве оценивают ДОН как один из важных инструментов обеспечения европейской безопасности и поэтому не собираются приветствовать выход каких-либо государств, включая и США, из этого договора.В любом случае, политика американского руководства свидетельствует о том, что соблюдать существующие договоренности США не планируют. Поэтому Россия может (и должна) спокойно действовать в своих интересах, совершенствовать свой военный потенциал, укреплять обороноспособность, невзирая на критику со стороны США и НАТО. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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