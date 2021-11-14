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«Закрепляя образ врага»: почему в Великобритании заявили о риске «случайной» войны Запада с Россией

14 ноября 2021, 00:15  •  138 • В мире
Глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил о довольно высоком риске возникновения «случайной» войны с Россией. По его словам, вероятность конфликта сегодня выше, чем в годы холодной войны. В связи с этим Картер отметил, что агрессивный характер «некоторых аспектов британской политики» может привести к ситуации, в которой «эскалация чревата просчётом». Эксперты отмечают, что ответственность за текущую геополитическую напряжённость лежит именно на западных странах, которые при этом постоянно пытаются обвинить Россию в намеренном раскачивании ситуации.
 
Британские военные на учениях НАТО в Румынии © REUTERS/Radu Sigheti
 

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что сейчас существует большой риск возникновения непреднамеренного вооружённого конфликта с Россией. По его словам, Москва якобы готова использовать любые средства, чтобы ослабить Западную Европу и США. В их числе он назвал прекращение поставок газа в ЕС и массовую миграцию, которая сейчас, например, наблюдается на границе Белоруссии и Польши.

«Мы живём в гораздо более конкурентном мире, чем даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер такой конкуренции между государствами и крупными державами ведёт к росту напряжённости», — заявил генерал в интервью The Times.

В связи с этим, отметил он, риск «случайной» войны с Россией в условиях гонки за региональным влиянием гораздо выше, чем когда-либо в годы холодной войны. При этом Картер подчеркнул, что сегодня отсутствуют те дипломатические инструменты, которые задействовались в тот период для снятия напряжённости.

«Без них риск (возникновения конфликта. — RT) выше. Это реальная угроза, с которой мы столкнулись», — добавил генерал.

В связи с этим он выступил с предупреждением, что агрессивный характер «некоторых аспектов британской политики» может привести к ситуации, в которой «эскалация чревата просчётом».

По его мнению, такое положение дел обусловлено разрушением биполярного мира. «Сейчас мы живём во время, когда мир, скорее, многополярный», — констатировал Картер.

  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер
  • © AP Photo / Yui Mok

Фейковые обвинения

Как отмечает The Times, заявления британского генерала появились на фоне растущей на Западе напряжённости в связи с сообщениями о якобы наращивании Россией военных сил на границе с Украиной и её «подготовке к нападению». При этом в Министерстве иностранных дел РФ выразили уверенность в том, что это не одиночные публикации, а целая информационная кампания против Москвы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в начале ноября обратила внимание на то, что американские издания Politico, The Washington Post и Foreign Policy почти одновременно, «как по команде» опубликовали материалы о «стягивании российских войск» к украинской границе.

«Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», — заявила она.

По словам дипломата, снимки «танков на границе Украины» на самом деле оказались спутниковыми фотографиями территории близ города Ельня, находящегося в сотнях километров от Украины.

Однако после этих публикаций США и ряд стран ЕС всё равно выступили с заявлениями об обеспокоенности такими сообщениями. Хотя на Украине отмечали, что не располагают данными о скоплении российских военных у её границ. В частности, об этом говорил начальник генштаба Вооружённых сил Украины Сергей Шаптала в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». По его словам, разведка страны проверила сообщения, которые распространили СМИ, однако не выявила каких-либо «подозрительных» перемещений российских войск. Эти данные позднее подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заметив, что никакой концентрации ВС России на границе нет.

При этом даже в самих Соединённых Штатах не считают манёвры российских военных агрессивными.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит. Это очень похоже на ситуацию в апреле этого года. Пока эти манёвры не носят очевидно агрессивного характера. Ничто не указывает, что они намерены куда-то вторгаться сегодня или завтра», — сказал 12 ноября председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США, генерал Марк Милли на онлайн-мероприятии, организованном Университетом Дьюка.

Эскалация напряжённости

Эксперты отмечают, что ответственность за напряжённую обстановку в мире в целом и в европейском регионе в частности лежит именно на западных странах. Так, именно из-за их стремления к эскалации отношений, а не налаживанию диалога, Россия приняла решение приостановить работу своего постоянного представительства при НАТО. Пойти на это её вынудило распоряжение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства и сократить численность дипмиссии до десяти человек. При этом, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, никаких соответствующих объяснений предоставлено не было.

«Всё это подтверждает, что ни в каком равноправном диалоге… НАТО не заинтересовано. Если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что возможны какие-то перемены в обозримом будущем. НАТО уже по сути дела заявило о невозможности таких перемен», — сказал глава российской дипломатии 18 октября.

Стоит также напомнить, что США и их союзники в последнее время наращивают военную активность в Чёрном море. На днях ракетный эсминец USS Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения в акватории совместно с кораблями Турции, Украины и Румынии. Кроме того, Минобороны РФ фиксирует разведывательные полёты авиации НАТО в центральной и северо-западной частях Чёрного моря.

Как отметил Владимир Путин, подобные манёвры в регионе представляют вызов для России. При этом он заявил, что отказался от предложения Минобороны провести в акватории аналогичные незапланированные учения, так как не видит «необходимости нагнетать обстановку».

Кроме этого, эксперты обращают внимание на то, что европейские страны подпитывают милитаристские настроения Украины. В частности, украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что посол республики в Великобритании Вадим Пристайко подписал рамочное соглашение о выделении средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Лондона двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. По данным издания, Лондон предоставил Киеву целевой кредит на сумму в £1,7 млрд (более 163 млрд руб.) сроком на десять лет.

Ранее о планах совместного строительства военных кораблей и закупке тральщиков сообщали в Минобороны Украины в связи с подписанием двумя странами меморандума о партнёрстве в сфере военного судостроения.

«Фантом угрозы»

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С точки зрения политологов, Запад целенаправленно повышает градус напряжённости в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность объяснять свои агрессивные действия против неё. Как пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов, США и их союзники внимательно наблюдают за каждым шагом Москвы, выжидая, когда она совершит какой-либо промах.

«Ведь для объяснения агрессивных действий в отношении РФ нужны поводы. Поэтому проще всего приписать России несуществующие стремления что-то захватить, чем-то манипулировать и на кого-то давить. Для этого когда-то раздувалось дело Скрипалей, сейчас же вновь раскачивается фантом пресловутой российской угрозы», — пояснил Асафов.

  • Учения НАТО в Латвии
  • © REUTERS/Ints Kalnins

При этом он отметил, что текущая напряжённость в мире обусловлена именно действиями западных стран. По его словам, речь идёт о множестве очагов военных конфликтов в мире, число которых только увеличивается, а также о постоянных военных учениях, которые НАТО и Соединённые Штаты зачастую проводят прямо под боком у России, не принимая во внимание её обеспокоенность. Асафов также согласен с генералом Картером в том, что дипломатических каналов, по которым можно было бы обмениваться мнениями и предупреждать возможные обострения, действительно стало меньше.

«Деградация дипканалов произошла, потому что эта область тоже подвергается ряду ограничений санкционного характера: сокращению численности послов и дипломатов. Конечно, раньше точек коммуникации было больше и не только на уровне Совбеза ООН, но и на уровне межпарламентского взаимодействия. Однако сейчас этого уже нет», — сказал политолог.

В свою очередь, эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков добавил, что то же НАТО демонстративно отказывается от сотрудничества с Россией, пытаясь перекладывать ответственность за обострение отношений на Москву.

«А ведь Россия не раз заявляла, что готова к диалогу и даже делала шаги навстречу, однако ничего не получила взамен. Ведь всё, что даже действовало в рамках Совета России и НАТО, сейчас заблокировано — и именно по решению Североатлантического альянса. Все эти действия как раз и увеличивают потенциал развития конфликта», — сказал аналитик.

По его словам, западные страны слишком зациклены на «сдерживании» России вместо того, чтобы пытаться с ней разговаривать.

«И это притом, что тот же Совет Россия — НАТО был очень серьёзным каналом, который предотвращал скатывание в конфронтацию. Однако теперь в альянсе только принимают целевые программы по укреплению своих силовых возможностей. Причём делается это вблизи российских границ с прицелом на возможный конфликт. Таким путём НАТО только провоцирует Москву, закрепляя за ней образ врага коллективного Запада», — подытожил Ермаков.

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