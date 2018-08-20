Закрепление градуса: в России начали действовать единые минимальные цены на водку

С понедельника, 20 августа, в России вступил в силу приказ Минфина об установлении новой единой цены на водку. Таким образом, минимальная стоимость спиртных напитков крепостью 37—39 градусов повышается до уровня 40-градусной продукции. Теперь как «слабая», так и «крепкая» водка стоит 205 рублей за 0,5 литра. По мнению экспертов, потребитель не заметит разницы в цене, поскольку речь идёт о чисто технической правке.

С понедельника, 20 августа, вступил в силу приказ Минфина России о повышении единой минимальной цены на водку разной крепости. Таким образом, минимальная розничная цена на водку любой крепости приравнивается на территории РФ к минимальной стоимости 40-градусной продукции, которая, по расчётам, составляет 205 рублей за 0,5 литра.

Приказ был размещён на официальном интернет-портале правовой информации 6 июля. Через 45 суток со дня публикации этот документ ввели в действие.

Кроме того, приказ устанавливает минимальную отпускную цену для производителей и оптовых продавцов водочной продукции. В соответствии с распоряжением министерства заводы-изготовители отныне не имеют права отпускать любой вид водки ниже стоимости 173 рубля, а оптовики — ниже 178 рублей за бутылку объёмом 0,5 л.

В результате минимальная розничная цена водки крепостью 37—38 градусов повысится на 9 рублей за 0,5 л, крепостью 38—39 градусов — на 4 рубля за 0,5 л. Как отмечает Минфин, минимальная стоимость водки более высокой крепости не изменится.

По мнению экспертов, мера связана со стремлением перекрыть производителям алкоголя лазейку, позволявшую игнорировать минимальную стоимость в случае с оборотом «слабой» водки — напитка крепостью 37—39 градусов.

«Потребитель не заметит никакой разницы в магазинах, никакого ощутимого подорожания не произойдёт, поскольку это чисто техническая правка, связанная с тем, что у организаций есть проблема, когда разница в цене в один рубль на напитки крепостью, близкой к 37, 38, 40 градусам, приводит к тому, что они могут лишиться лицензии во внесудебном порядке, чтобы не возникало путаницы», — объяснил RT руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, очень трудно понять, чем различаются диапазоны 39—40 градусов и 40—41 градус. Как отметил эксперт, «магазины нередко ошибаются и ставят цену на рубль больше или меньше».

«Для упрощения контроля и упрощения жизни участников рынка решили ряд минимальных цен объединить в одну строку, — сказал Шапкин. — Но я бы пошёл дальше и все минимальные цены на алкогольную ликёро-водочную продукцию объединил — и вне зависимости от крепости установил одну цену». По мнению эксперта, с точки зрения контроля за оборотом алкоголя это было бы эффективно.

Борьба за качество

В федеральном законе о госрегулировании производства и оборота алкогольсодержащей продукции указывается, что водка — спиртной напиток на основе этилового спирта, произведённого из воды и пищевого сырья, с содержанием этанола 38—56% объёма готовой продукции.

В начале лета Росалкогольрегулирование предварительно рассчитало минимальные цены по единой формуле для всех видов спиртосодержащей продукции. В связи с этим участники алкогольного рынка и эксперты предупреждали, что Министерство финансов в 2018 году может пойти на пересмотр минимума розничных цен на водку.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в рамках борьбы с теневым производством алкогольной продукции.

В 2017 году, по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, производство водки в России выросло на 2,5% — до 72 млн декалитров.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай в конце 2017 года отмечал, что доля контрафактного алкоголя на российском рынке может составлять не менее 30%.

В 2017 году Росалкогольрегулирование провело 6601 контрольное мероприятие в отношении 4067 организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам проверок в отношении сотен организаций было открыто более тысячи административных расследований и уголовных дел в связи с производством и торговлей контрафактной продукцией.

В понедельник, 20 августа, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что число случаев отравления алкоголем в текущем году уменьшилось на 20% по сравнению с 2016 годом, когда была запрещена торговля непищевой спиртосодержащей продукцией. За время действия запрета была изъята 621 тыс. литров спиртосодержащей непищевой продукции, а также контрафактного алкоголя.