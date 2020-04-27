«Закрепить результат»: Попова не исключила начала снятия ограничений после 12 мая

Постепенное снятие ограничительных мер, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, возможно после 12 мая. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, такое развитие событий возможно лишь в том случае, если россияне «не сорвутся» на майских праздниках и продолжат соблюдать режим самоизоляции. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что страна выйдет на плато по заболеваемости к середине мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за продление ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, до 12 мая. По её словам, учёные также указывают, что раньше этой даты ослабление ограничительных мер нецелесообразно.

Она напомнила, что режим самоизоляции длится уже два инкубационных периода — 28—30 дней. Чтобы «закрепить результат», необходим ещё один такой период, после чего можно будет говорить об ослаблении ограничений, но только если граждане «не сорвутся в праздники». Попова уточнила, что для достижения успешного результата граждане должны соблюдать все введённые правила.

«Это самый большой риск сегодняшнего дня — выйти из того режима, в котором мы находимся эти четыре недели, и начать активно общаться. Это приведёт к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — добавила главный санитарный врач РФ.

Ранее Попова допустила, что в России удастся избежать взрывного роста заболеваемости, если граждане не станут пренебрегать рекомендациями властей и активно нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. Она поясняла, что несоблюдение режима в начале мая может свести на нет все предпринятые усилия и привести к введению новых ограничений.

Аналогичную точку зрения высказал и заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов. По его мнению, нарушение режима самоизоляции в нынешней ситуации может вернуть темпы прироста заболеваемости COVID-19 к показателям середины апреля.

«И если мы не наделаем глупостей, сможем удержаться от соблазна уйти в загул на майских праздниках, сохраним вот эти меры социального дистанцирования, ограничений и так далее, тогда — да, плато уже не за горами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT отметил, что не видит смысла в переносе майских праздников.

«Переносить майские праздники я не вижу никакого смысла. Я не могу понять смысла этого предложения, потому что тогда нужно объявить эти дни рабочими. А рабочими их объявлять сейчас тоже нельзя. Тем более что и Роспотребнадзор, и правительственные решения — все они направлены на поэтапное решение проблем с растяжением требований к самоизоляции», — сказал он.

Напомним, в Москве и ряде регионов с конца марта действует обязательный режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Столичные кафе, парикмахерские, салоны красоты и другие места массового скопления людей приостановили свою работу. Для передвижения по Москве и Подмосковью на любом виде транспорта гражданин должен иметь цифровой пропуск.

При этом Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что в столице был аннулирован ряд цифровых пропусков, поскольку они не прошли проверку.

Там уточнили, что данные, которые были указаны при оформлении пропусков, обязательно проверяются, в том числе в налоговой службе. В случае некорректного указания ИНН пропуск аннулируется. Также пропуск аннулируется, если не подтверждается информация, что человек работает в указанной им организации.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147, при этом 795 пациента скончались от осложнений, связанных с заболеванием, а ещё 7 346 вылечились. Таким образом, 27 апреля Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, по всему миру уже более 3 млн подтверждённых случаев заболевания COVID-19, почти треть из которых пришлась на США (979 тыс.).

Наряду с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» высказал мнение, что Россия может выйти на плато по распространению коронавируса к середине мая. По его словам, после этого, в июне, «станет полегче».

Вдобавок, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство в ближайшее время представит Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.

«В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.