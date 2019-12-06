Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её судьбе

В середине октября девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии, страдая от сепсиса и опасно низкого уровня тромбоцитов в середине октября. Сейчас она набрала вес, а количество тромбоцитов пришло в норму, рассказала СМИ педиатр Рави Ханна. Однако желающих удочерить чудом спасённую кроху так и не нашлось.

Напомним, крошечная умирающая девочка была случайно найдена жителем деревни, который хоронил свою собственную мертворождённую дочь. Индусы обычно кремируют своих умерших, но младенцев и маленьких детей часто хоронят. Когда Хитеш Кумар начал копать могилу, его лопата ударилась о глиняный горшок, из которого доносился плач ребёнка. В горшке оказалась недоношенная девочка весом всего чуть более килограмма, которую тут же доставили в больницу. Сейчас ребёнок весит уже 2,57 кг и кушает из бутылочки.

Индийские СМИ предполагают, что девочку могла похоронить заживо собственная мать: в некоторых кастах Индии ещё практикуется этот жестокий способ регуляции полового соотношения населения.