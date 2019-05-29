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Законопроект Зеленского об импичменте президента Украины зарегистрирован в Раде

29 мая 2019, 17:09  •  37 • Украина

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Законопроект об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения парламенте, зарегистрирован в Верховой раде. Это следует из данных электронной системы украинского парламента.

"Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмента)", - гласит название документа. Пояснительная записка к нему на сайте парламента пока не опубликована.

Ранее в среду представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что администрация главы государства внесла в Верховную раду законопроект о механизме отстранения главы государства от должности. Он добавил, что аналога подобной законодательной инициативе в Раде нет. Стефанчук также анонсировал в ближайшее время внесение в парламент законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, в среду депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект о создании особой комиссии, задачей которой станет расследование фактов государственной измены со стороны президента страны.

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