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Законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами внесли в ГД

28 сентября 2021, 13:10  •  25 • Политика
Правительство России во вторник, 28 сентября, внесло в Госдуму законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что речь идет о тех индивидуальных предпринимателях, что имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.
«В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями) законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что водители будут предоставлять в регистрирующий орган справку о наличии или отсутствии судимости.
Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на государственную регистрацию лица, которое намерено осуществлять перевозку людей легковым такси или общественным транспортом, в случае, если предприниматель имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 3281 Трудового кодекса РФ. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
Ранее, 22 сентября, «Известия» выяснили, что в Совете Федерации прошло обсуждение нового законопроекта о такси. Сами авторы документа называют его «Кодекс таксиста». По словам разработчиков законопроекта, в нем будет отражено большинство проблем, с которыми сталкивается почти каждый житель мегаполиса, пользующийся такси.
Полный текст проекта пока не опубликован, но некоторые подробности уже известны. В частности, в регионах появится свой аналог комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).
Система КИС «АРТ» начала работать в Москве в полном режиме с 14 августа. Система следит за тем, чтобы водители не перерабатывали, вовремя проходили медосмотр, а на линии были только технически исправные машины. При этом таксисты, которые не получили цифрового ID, больше не получают заказы.
В законопроекте также прописана статья, посвященная равной ответственности как агрегатора, так и водителя за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, причиненный при перевозке легковым такси. Таким образом, служба заказа такси автоматически переходит из разряда посредника в полноценные участники.
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