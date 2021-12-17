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Законопроект о запрете суррогатного материнства: Что изменилось в новой редакции

17 декабря 2021, 17:35  •  93 • Политика
Обновлённый законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев внесли в Думу. "В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации", - рассказал один из авторов документа.
В Госдуму внесли усовершенствованную редакцию законопроекта о запрете для иностранцев пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Текст обновлённого документа был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Новая редакция законопроекта конкретизирует перечень лиц, которые могут пользоваться услугой суррогатного материнства. Согласно документу, воспользоваться процедурой могут лишь две категории лиц. Это граждане, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребёнка самостоятельно. Иностранцы не могут пользоваться данной услугой ни при каких обстоятельствах.
В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации,
- заявил журналистам один из авторов законопроекта и председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Напомним, что проблема с суррогатным материнством вскрылась в 2020 году, когда Россия закрыла границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Неожиданно выяснилось, что рождение и продажа детей иностранцам, в том числе однополым парам, поставлены на поток. Однако из-за перекрытых границ множество новорождённых не были отправлены иностранным заказчикам. В итоге для противодействия порочному бизнесу был создан законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

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