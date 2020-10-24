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Законопроект о всероссийской реновации подготовят к рассмотрению в Госдуме
24 октября 2020, 01:20 • 28 • Политика
Законопроект о всероссийской реновации готовится к рассмотрению депутатами Государственной думы в первом чтении. Об этом сообщил пятницу глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.
Критика проекта закона Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства пока непонятна, подчеркнул сенатор 23 октября в беседе с ТАСС.
«На сегодняшний день есть положительные заключения всех профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, есть положительное с замечаниями заключение правительства РФ, законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении, аргументация Павла Крашенинникова (глава Совета. — Ред.) нам пока непонятна», — добавил политик.
По его словам, документом не предполагается принудительное ограничение права собственности.
В сентябре в Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья в России. Документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции.
Законопроект был внесен в Госдуму сенаторами Олегом Мельниченко, Николаем Журавлевым, Андреем Шевченко и главой парламентского комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым.
В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья, ранее утвержденную и реализованную в Москве. по всей стране.
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