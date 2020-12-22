Законопроект о развитии территорий приняли во втором чтении

Госдума 22 декабря приняла во втором чтении законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ) и расселении аварийного и ветхого жилья. За решение проголосовали 363 депутата, против — 18, один воздержался. Его подготовили группа сенаторов и председатель комитета палаты по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Проект предполагает внесение изменений в ряд законов, в первую очередь в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ. Согласно документу, регионы получают право утверждать программы реконструкции и сноса практически любых жилых домов.

При этом здания в неаварийном состоянии можно будет включать в программу, если это решение поддержат две трети жителей. Комплексное развитие территорий может быть применено, если не менее 50% ее занято аварийным, ветхим жильем или промышленными постройками.

Комплексное развитие территорий будет проводиться в рамках приоритетного инвестиционного проекта с привлечением бюджетных средств. Также законопроект предусматривает, в каких случаях КРТ будет проходить по решению правительства РФ, властей субъектов или органов местного самоуправления.

На пленарном заседании Госдумы 17 ноября, когда прошло первое чтение законопроекта, было озвучено немало поправок и замечаний к проекту от депутатов и правительства РФ. Например, было неясно, каким образом территории будут развиваться комплексно, если часть домов откажется от участия в программах, говорил на пленарном заседании депутат Леонид Калашников.

Как сообщил 21 декабря СМИ вице-премьер Марат Хуснуллин, ко второму чтению законопроекта о КРТ документ был доработан с учетом всех замечаний.