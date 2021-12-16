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Законопроект о QR-кодах снова отправят в регионы: В Госдуме объяснили, для чего

16 декабря 2021, 18:50  •  102 • Политика
Проект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направили в регионы для обсуждения ко второму чтению. В Госдуме объяснили это заботой о безопасности и правах граждан.
После принятия законопроекта о QR-кодах в общественных местах в первом чтении документ повторно направили регионы, а также в Совет Федерации и Кабинет министров для обсуждения ко второму чтению. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Изначально в Госдуме рассматривали два законопроекта, связанных с QR-кодами. Первый предусматривал проверку сертификатов о вакцинации на транспорте, а второй - в общественных местах. Однако первая инициатива вызвала множество споров, и её сняли с обсуждения. Второй же законопроект был принят Госдумой в четверг, 16 декабря, в первом чтении.
Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство России,
- написал Володин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что властям страны очень важно сделать всё для спасения людей от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом также важно соблюсти все права граждан.

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