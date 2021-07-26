Законопроект о предельном сроке службы может коснуться министра обороны Сергея Шойгу

Президент внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предельный срок службы высшего армейского командования, по сути, будет отменён. В первую очередь это может коснуться министра обороны Сергея Шойгу. Когда закон примут, он получит реальную возможность оставаться на своём посту пожизненно.

Сюжет: Армия

Сейчас предельный возраст пребывания на службе для маршалов и генералов – 65 лет. Генералу армии Сергею Шойгу в мае исполнилось 66. В том же возрасте находится замминистра обороны Дмитрий Булгаков, а начальнику генштаба Валерию Герасимову – 65. Получается, что в самое ближайшее время руководство Российской армии должно было смениться. Однако новый закон, который, без сомнения, будет принят, существенно меняет правила игры. Теперь генерал-полковники и адмиралы смогут служить до 70 лет, а маршалы, генералы армии и адмиралы флота – столько, сколько решит главнокомандующий, то есть президент.

Действующих маршалов в Российской армии нет. Единственным носителем звания маршала РФ был министр обороны Игорь Сергеев, умерший в 2006 году. Но если Сергей Шойгу продолжит службу, то у него есть все шансы дослужиться до погона с большим двуглавым орлом.

На днях он был включён в пятёрку лидеров, которые будут представлять ЕР во главе федерального списка. Причём под первым номером. Компанию ему составили глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелёва. Политологи заговорили о том, что Шойгу, возможно, отведена роль спикера в новом составе Думы. Теперь же судьба его уже не выглядит столь предопределённо. Сыграв роль «паровоза» на выборах, Сергей Шойгу сможет ещё прочнее воссесть в своём министерском кресле, а в качестве награды за труды на политической ниве получить маршальский жезл.