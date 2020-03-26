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Законопроект о наделении правительства правом вводить режим ЧС внесли в Госдуму

26 марта 2020, 20:35  •  65 • Политика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве кабинета министров вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности на всей территории России или в отдельных ее частях. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Введение режимов ЧС и повышенной готовности возможно в том числе при возникновении эпидемий, уточняет телеканал «Звезда». Правительство также сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении таких режимов.
Проект предусматривает право кабмина координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих, пишет RT.
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не видят необходимости в введении режима ЧС на территории страны из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.
По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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