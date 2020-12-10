Законопроект о либерализации арктического шельфа внесли в правительство

Проект закона о создании льготного режима по освоению арктического шельфа внесен в правительство России, сообщил в четверг, 10 декабря, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на пленарном заседании десятого международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Новые льготы получил и арктический шельф. Для его освоения установлен 15-летний льготный налоговый режим. Год назад мы говорили о необходимости интенсифицировать изучение шельфа, стимулировать конкуренцию, расширить доступ к нему частных инвесторов. На прошлой неделе законопроект был внесен в правительство без концептуальных разногласий. Он поддерживается всеми ведущими ведомствами», — приводит ТАСС его слова.

5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в следующие десятилетия РФ будет «прирастать» Арктикой и северными территориями.

Ранее, 1 декабря, вице-премьер России Александр Новак назвал Арктику перспективным регионом для нефтегазохимии. Он сообщил, что реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций.

Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации рассчитана на ближайшие 15 лет, определяет основные задачи и ключевые риски в регионе. Представить детальный план по ее реализации Минвостокразвития должно в конце декабря. В частности, добычу сжиженного природного газа в регионе к 2035 году планируется увеличить почти в 10 раз, перевозки по СМП — почти в четыре раза, средняя зарплата должна вырасти как минимум в два раза. Наиболее острыми остаются вопросы, связанные с развитием социальной сферы, — для многих местных жителей медицина по-прежнему остается недоступной, качество жизни там в среднем ниже, чем в других российских регионах.