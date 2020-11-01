Законопроект о формировании Совфеда направили в профильный комитет Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил законопроект о формировании Совета Федерации и поправки в закон о статусе сенаторов и депутатов Госдумы в профильный комитет по госстроительству и законодательству. Об этом говорится 31 октября в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Законопроекты были внесены президентом России Владимиром Путиным в Госдуму ранее в субботу. Проекты законов подготовлены в развитие новых положений российской Конституции.

Согласно документам, новым основанием для прекращения полномочий сенатора Совфеда или депутата Госдумы станут факты, говорящие о нарушении требований, ограничений и запретов. В новой редакции это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требований к сроку проживания в субъекте России, уточнил официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Одновременно экс-президент, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии, предусмотренные законодательством для бывшего главы государства.

В действующей редакции закона норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов, пояснил он, отмечает «Интерфакс». Законопроектом исключаются в том числе положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий сенатора или депутата Госдумы.

Ранее в этот день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что обе палаты парламента планируют принять внесенный президентом проект закона в кратчайшие сроки.

20 октября Клишас сообщал, что более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками в Конституцию России.