«Законопроект не соответствует духу НАТО»: почему американский конгресс проголосовал за новые санкции против Турции

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций против Анкары за её военную операцию в Сирии и покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В МИД Турции осудили действия американских парламентариев, отметив, что они «не соответствуют духу альянса». Эксперты считают, что этот шаг американских законодателей приведёт к тому, что Турция будет всё больше отдаляться от США и НАТО и искать других союзников, в том числе в лице России.

МИД Турции осудил законопроект о санкциях против Анкары, принятый палатой представителей конгресса США в связи с операцией турецких ВС в Сирии и покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Мы решительно осуждаем принятие палатой представителей конгресса США законопроекта, который предусматривает введение санкций в отношении Турции в связи с операцией «Источник мира», — говорится в заявлении МИД.

Анкара подчёркивает, что принятие такого законопроекта «не соответствует духу Североатлантического альянса и противоречит договорённости с руководством США в отношении Сирии, которая была достигнута 17 октября».

Также турецкая сторона призвала американский конгресс не использовать вопросы двусторонних отношений для достижения внутриполитических целей. Анкара предупреждает американских парламентариев, что «угроза введения санкций ни к чему не приведёт».

Согласно законопроекту, принятому конгрессом, санкции будут введены против высших должностных лиц Турции, причастных к проведению операции «Источник мира», включая министра обороны Хулуси Акара. Также документ предусматривает блокировку активов турецких чиновников и введение ограничительных мер против турецкого государственного банка Halkbank.

Кроме того, законопроект предписывает предоставить комитетам палаты представителей конгресса США данные об американских активах семьи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения дальнейших возможных мер.

По мнению политолога Александра Асафова, отношения между двумя союзниками по НАТО находятся в «отрицательной динамике» по целому ряду вопросов: взаимодействию Турции с Россией в военно-технической сфере, сотрудничеству по урегулированию конфликта в Сирии и строительству инфраструктурных объектов при участии России, включая «Турецкий поток» и АЭС в Аккую.

«Предыдущий госсекретарь Рекс Тиллерсон говорил, что Вашингтон огорчён тем, что Анкара покупает С-400, но он ничего не смог сделать, поскольку это внутреннее дело суверенной страны. Однако после этого американцы дошли уже до прямых санкций. Это означает, что характер турецко-американских отношений будет развиваться по негативному треку, если только Турция не прекратит плотное сотрудничество и союзническое взаимодействие с Россией», — рассказал Асафов.

Двухпартийный удар

За принятие законопроекта практически единогласно проголосовали представители обеих партий — Демократической и Республиканской. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя принятие законопроекта, ясно дала понять, что американский надпартийный политический истеблишмент недоволен недостаточно жёсткой политикой Белого дома в отношении Турции.

Заседание конгресса США

Reuters

© Jim Young

«Сегодня демократы и республиканцы объединились, чтобы явить пример сильного и дальновидного лидерства, которого определённо не хватает в Белом доме», — приводит слова Пелоси газета The New York Times.

Участвовавшие в голосовании конгрессмены подчеркнули, что, кроме санкций за операцию ВС Турции против курдов — союзников Вашингтона, США наказывает Анкару и за закупку вооружения и военной техники у России.

«Мы позволили Турции вступить в НАТО, чтобы защитить её от Советского Союза. А теперь наш партнёр по НАТО закупает российское вооружение и посредством вторжения в Сирию угрожает нашим союзникам», — приводит NYT слова члена палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола.

Напомним, что Вашингтон с конца 2018 года пытался с помощью политического давления и различных ограничительных мер заставить Анкару отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России. Американский сенат заморозил передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, затем страна была исключена из программы их производства (турецкие компании производили ряд необходимых для работы самолёта компонентов), а турецкие военные лётчики не были допущены к обучающим полётам на новых машинах.

Несмотря на это, Анкара не отказалась от покупки С-400. Ожидается, что третий этап поставок ЗРК будет завершён не позднее декабря этого года.

Недовольство политикой Турции объединяет две главных политических силы Вашингтона уже не в первый раз. В июле 2019 года высокопоставленные члены Республиканской и Демократической партий из комитетов сената США по международным отношениям и вооружённым силам распространили совместное заявление, в котором осуждали «ошибочность» выбранного Анкарой курса.

«На прочной двухпартийной основе конгресс ясно дал понять, что ошибочное решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о приобретении комплексов С-400 должно иметь последствия. Данный шаг Турции — тревожный сигнал о стратегическом партнёрстве с путинской Россией и угроза для программы F-35», — говорилось в тексте заявления.

Александр Асафов в беседе с RT отметил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а также противники Трампа из Демократической и его собственной партии хотят таким образом не только наказать Турцию за самостоятельную политику, но и оказать давление на президентскую администрацию и отобрать у неё контроль за внешнеполитической повесткой США.

«Демократы понимают, что Трампу до выборов не нужны конфликты, соответственно, они будут создавать неудобные для него ситуации. Реакция Эрдогана будет очевидной и, естественно, Трамп будет вынужден реагировать. Мы ещё увидим, когда демократы обвинят Трампа в сотрудничестве с другими неугодными режимами и предательстве интересов одного из ближайших союзников — Израиля», — рассказал эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что демократы пытаются максимально ограничить Трампу пространство для манёвра на международной арене.

«Он первый президент, внешняя политика которого так сильно не одобряется конгрессом. Раньше президенты, даже если не имели большинства в палате представителей, на внешнем периметре отстаивали национальные интересы американского государства и, несмотря на партийные разногласия, им если не помогали, то, по крайней мере, не мешали. Демократы для Трампа пытаются создать некие границы, рамки, чтобы ему стало сложней работать. Они откровенно играют против президента США, игнорируя национальные интересы, которые выше внутрипартийной, внутриполитической борьбы», — пояснил Данюк.

Санкционный круговорот

Напомним, что Белый дом 14 октября уже вводил санкции против Анкары из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Это произошло после того, как Дональд Трамп подвергся шквалу критики за вывод американских войск из Сирии, перед самым началом турецкой операции «Источник мира». Как политические оппоненты Трампа из стана демократов, так и его однопартийцы-республиканцы назвали такой шаг «предательством» по отношению к курдам, которых Вашингтон долгое время поддерживал как своих союзников в сирийском конфликте.

Российские ЗРК С-400 прибывают в Турцию

Reuters

© Turkish Military / Turkish Defence Ministry

После введения санкций в Анкару на переговоры отправился вице-президент США Майк Пенс. Результатом встречи с высшим руководством Турции стало заключение 17 октября перемирия, в ходе которого курдские вооружённые формирования должны были покинуть обозначенную зону безопасности на сирийско-турецкой границе.

23 октября Дональд Трамп снял санкции с Турции по линии Минфина США, отметив, что готов вновь ввести их, в том числе повысить тарифы на экспорт, если Анкара предпримет шаги, которые «не обрадуют» Соединённые Штаты.

Однако Турция была недовольна продолжающимися контактами официальных лиц США с представителями курдских вооружённых формирований, в частности с командующим курдскими отрядами Сирийских демократических сил Мазлумом Абди, которого Анкара считает террористом.

В то же время вопрос ситуации на северо-востоке Сирии был разрешён на уровне глав государств между Россией и Турцией. 22 октября в Сочи прошли переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, итогом которых стало принятие меморандума по ряду решений направленных на стабилизацию ситуации на сирийско-турецкой границе.

По мнению Александра Асафова, новые санкции со стороны американского конгресса приведут к тому, что Турция будет всё дальше двигаться в сторону от США и НАТО и стараться проводить самостоятельную политику и искать других союзников, в числе которых находится Россия.

«Вопрос только заключается в том, будет ли этот процесс быстрым или займёт более длительное время», — считает политолог.

В свою очередь, Никита Данюк отметил, что причиной нового витка ухудшения отношений между Турцией и США стало стремление Турции, не согласовывая каждый свой политический шаг с Вашингтоном, стать лидером в регионе.

«Эрдоган прекрасно понимает, что для США важны отношения только в формате начальник—подчиненный. В этих условиях Турция, которая имеет свои геополитические амбиции и считает в праве принимать те или иные шаги без согласия и оглядки на Вашингтон, является раздражающим фактором для США», — заключил эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.