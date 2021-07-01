Законодательство Казахстана изменят ради женщин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об изменении отношения к женщинам и девочкам в стране. Ради них исправлены некоторые законы и будет скорректирован список профессий.

Заявление Токаев сделал на полях глобального форума "Поколение равенства", который был организован "ООН-Женщины" и властями Франции и Мексики. Мероприятие проходит в формате видеоконференции и нацелено на объединение усилий разных стран в области гендерного равенства.

Президент Казахстана отметил, что ещё 30 лет назад Казахстан избрал курс на поддержку женщин. Создана прочная правовая база, в основе которой Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В прошлом месяце Токаев подписал указ, в котором говорится о ряде мер в области прав человека. Важной частью документа является раздел об обеспечении гендерного равенства.

"Решение гендерного вопроса - один из приоритетов внешней политики страны в региональном измерении", - приводит слова главы государства казахский портал "Акорда".

В Казахстане будет проведено исследование, которое покажет степень распространения насилия в отношении женщин и девочек. Токаев предложил создать центральноазиатскую платформу знаний, где государства могли бы обмениваться опытом в области предотвращения насилия и гендерного равенства.

На территории Казахстана будут созданы так называемые ресурсные центры, предназначенные для поддержки женщин-предпринимателей. В стране также планируется скорректировать список профессий, которые для женщин запрещены.