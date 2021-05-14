Законодательную инициативу президента Белоруссии ограничат

Сегодня, 14 мая, в Минске на заседании председатель Конституционного суда Белоруссии предложил ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Это предложение прозвучало во время заседания Конституционной комиссии, которая готовит предложения по изменениям Конституции республики.

В пятницу 14 мая председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич на заседании Конституционной комиссии огласил предложение по ограничению законодательной инициативы президента республики. "В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - заявил Миклашевич.

Сегодня, 14 мая, проводится очередное заседание Конституционной комиссии, которая в августе должна представить президенту Лукашенко предложения по реформированию действующего Основного закона Белоруссии, после чего предложения будут вынесены на всеобщее обсуждение. Сегодняшнее заседание комиссии посвящено конституционным положениям о функциях и полномочиях Национального собрания Республики Беларусь.

Накануне, выступая перед руководителями Конституционной комиссии, президент Лукашенко подчеркнул, что новый Основной закон Беларуси должен соответствовать, прежде всего, запросам людей: "И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие её должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект - быть этой Конституции".

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии планируется провести в начале следующего года.