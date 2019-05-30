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Законодательно покончив с русским на Украине, в Раде взялись за язык в России
30 мая 2019, 17:54 • 139 • В мире
В Раде приняли обращение в ООН с просьбой оказать давление на Россию, так как, по мнению украинцев, в российском государстве якобы не соблюдаются права коренных народов. При этом не так давно в самой Незалежной был принят закон, который покончил с русским языком во всех сферах жизни.
Парламент Украины принял с четвёртой попытки обращение в ООН по правам коренных народов, проживающих на территории России.
Данное обращение будет направлено не только в ООН, но также в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО и к национальным парламентам иностранных государств.
Отметим, что поддержали инициативу 234 парламентария из необходимых 226.
Пояснительная записка Рады гласит: "систематическое нарушение прав коренных народов в Российской Федерации" беспокоит Незалежную. Верховная рада призывает мировое сообщество обратить особое внимание и оказать давление на Россию.
В частности, в Раде хотят добиться обучения в школах на родных языках коренных народов соседней страны.
Рада также просит применить санкции к должностным лицам, которые якобы причастны к "преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов".
В свою очередь, ещё в начале мая руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникаций и информации ЮНЕСКО Боян Радойков сообщил журналистам, что в России тщательно занимаются защитой коренных языков: во многих регионах России, например в Мордовии, в школах преподаётся местный язык.
В противовес этому на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, не обращая внимания на огромную прослойку русскоговорящих граждан в стране.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключение для английского, а также других европейских языков. "Это означает, что единственный объект атаки - это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной", - с таким заявлением выступил глава российского МИД.
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