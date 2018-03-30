«Законодательница мод»: почему Великобритания считается пионером в области химического оружия

Юлия Скрипаль пришла в сознание, самостоятельно питается и может разговаривать, сообщают британские СМИ. Несмотря на то что в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери появляются новые подробности, расследование инцидента по-прежнему вызывает множество вопросов. Так, эксперты считают неправдоподобным заявление Скотленд-Ярда об обнаружении яда на двери бывшего российского офицера. Аналитики также обращают внимание, что место преступления странным образом соседствует с химической лабораторией Портон-Даун. Почему Лондон всегда считался «законодателем мод» в области химического оружия — в материале RT.

В Великобритании сообщили, что Юлия Скрипаль идёт на поправку. По данным СМИ, она находится в сознании, самостоятельно питается и разговаривает. Положительной динамики в состоянии её отца, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пока не наблюдается.

При этом обстоятельства отравления Скрипалей по-прежнему весьма туманны, а расследование обрастает противоречивыми подробностями.

Как заявили в Скотленд-Ярде, с отравляющим веществом Скрипаль мог столкнуться у себя дома. Сейчас британские правоохранительные органы обследуют помещение, говорится в заявлении центрального управления полиции.

Отмечается, что яд мог быть добавлен в «липкую массу», которую кто-то якобы нанёс на ручку входной двери дома пострадавшего в Солсбери. И, как предполагает британская пресса, именно поэтому Сергей Скрипаль и его дочь оставили «отравляющий след»: вскоре яд обнаружили на их пути до парка.

Однако аналитики оценивают эту версию скептически. С точки зрения эксперта по химическому оружию, бывшего инспектора ООН по Ираку Антона Уткина, данная гипотеза не заслуживает внимания.

«Об эффективности отравляющего вещества можно судить по тому, что подошедший к Скрипалю и его дочери полицейский тоже получил отравление, — подчеркнул эксперт в интервью RT. — Это означает, что действие отравляющего вещества начинается в течение минут (если не секунд) после контакта с ним. В любом случае отравившийся полицейский никаким образом не мог контактировать с дверями дома Скрипаля или же с его автомобилем».

По мнению Уткина, либо представленная гипотеза неверна изначально, либо наличие яда в доме экс-полковника ГРУ не связано с его отравлением.

«Он был отравлен в парке, а уже в остальные места это вещество, скорее всего, подбросили потом. И то при условии, что информация о яде в доме вообще достоверна», — добавил эксперт.

«Случайное совпадение»

Как сообщало издание The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы 16 марта, отравляющее вещество А-234 якобы было доставлено в Великобританию из российской столицы в багаже Юлии Скрипаль. По этой версии, веществом могла быть пропитана одежда или косметика девушки, когда она вылетала из Москвы.

Бывший сотрудник ГРУ, уличённый в работе на британскую разведку и выданный Соединённому Королевству несколько лет назад в рамках обмена, был найден в бессознательном состоянии на скамье парка в Солсбери 4 марта. С ним была дочь Юлия, также без сознания.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в покушении на жизнь бывшего разведчика: российская сторона якобы задействовала против Скрипаля нервно-паралитическое вещество, разработанное ещё в СССР.

Мэй сослалась на выводы химлаборатории Портон-Даун (секретного объекта Минобороны Великобритании), расположенной в окрестностях Солсбери. Британский премьер также обмолвилась, что в распоряжении лаборатории был антидот.

Однако, как пояснил впоследствии начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко, британская сторона могла использовать в качестве антидота атропин — препарат широкого спектра действия, который не дал нужного эффекта.

Подозрительное соседство

Соседство места отравления и центра исследования отравляющих веществ с самого начала вызвало интерес прессы и экспертов. Аналитиков также интересует, почему экс-сотрудник ГРУ и бывший агент британской разведки поселился именно в Солсбери. По информации ВВС, Скрипаль объяснил своё решение тем, что ему понравился этот небольшой тихий город.

Руководитель центра Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью ВВС, что никаких утечек отравляющих веществ из лаборатории не было, и назвал предположения о возможной связи между учреждением и инцидентом в парке Солсбери «раздражающими».

«У нас высочайший уровень контроля и безопасности. В противном случае нам бы не разрешили работать», — подчеркнул Эйткенхед.

Такое заявление фактически подтверждает, что в лаборатории Портон-Даун действительно производили какое-то отравляющее вещество, считает российская сторона. Как отметил представитель посольства РФ в Великобритании, Эйткенхед даже не стал отрицать тот факт, что у британской стороны есть запасы химоружия, включая А-234.

У Лондона действительно была возможность синтезировать «Новичок»: формула вещества, похожего на этот яд, была опубликована в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США ещё в 1998 году. Об этом сообщил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко. К тому же сам «разоблачитель» так называемой программы «Новичок», Вил Мирзаянов, с 1995 года живёт в США.

Скелеты из пробирки

Покушение на Сергея и Юлию Скрипаль — далеко не первый скандальный инцидент, в котором фигурирует Портон-Даун. Учреждение было основано в 1916 году — это старейший в мире центр, специализирующийся на исследованиях в сфере химического оружия.

Известно, что при разработке отравляющих веществ британские специалисты даже ставили опыты на соотечественниках. Об этом, в частности, говорится в работе профессора Кентского университета, историка Ульфа Шмидта «Секретная наука: век «войны ядов» и экспериментов на людях» (Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments).

Предполагается, что в секретных опытах Портон-Дауна добровольно приняли участие около 20 тыс. человек, преимущественно британские военнослужащие. При этом о степени опасности испытаний их зачастую не предупреждали.

Одной из жертв экспериментов Портон-Дауна стал молодой военный Рональд Мэддисон: он скончался в 1953 году после того, как в ходе опыта на его руку попало нервно-паралитическое вещество. Тогда властям удалось замять скандал — инцидент представили как случайность.

Однако в 2004 году расследование возобновилось, а в 2008-м суд пришёл к выводу, что гибель Мэддисона имела насильственный характер. Сотни других бывших подопытных потребовали, чтобы власти раскрыли подробности экспериментов. В результате министр обороны Великобритании принёс всем пострадавшим извинения, а государство выплатило денежную компенсацию.

База Портон-Даун

Reuters

После того как в 1997 году Лондон ратифицировал Конвенцию о запрещении химического оружия, центр Портон-Даун переориентировался на разработку средств химзащиты — во всяком случае, такова официальная позиция властей.

«Новый раунд дипломатической войны»: сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле будут направлены в другие миссии «Про Портон-Даун доподлинно известно только то, что это крупнейший центр по работе в сфере химических вооружений Великобритании, — разъяснил Антон Уткин. — Именно там разрабатывались многие образцы химического оружия, включая VX (этим веществом был отравлен в прошлом году брат северокорейского лидера Ким Чен Нам. — RT), судить о темпах его развития можно даже по тому, что они строят сейчас новые корпуса».

По словам эксперта, чем там занимаются на самом деле, широкой публике неизвестно. При этом очевидно, что центр располагает суперсовременными возможностями для работы с отравляющими веществами.

Роковой Солсбери

В 2001 году в окрестностях Портон-Дауна был найден мёртвым бывший сотрудник Минобороны, микробиолог Владимир Пасечник. По официальной версии, причиной смерти стал инсульт. Пасечник сбежал в Великобританию в 1989 году. В качестве места жительства он, как и Скрипаль, выбрал Солсбери.

Впоследствии стало известно, что он часто посещал засекреченный объект в Портон-Дауне вместе с сотрудником базы, доктором Дэвидом Келли, — последний погиб в 2003 году, его тело нашли в лесу.

Следует отметить, что буквально за три года до того, как Лондон присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия, британское руководство всерьёз задумывалось о применении оружия массового поражения в Ираке.

Как стало известно из рассекреченных в 2017 году документов офиса премьер-министра Великобритании, Маргарет Тэтчер настаивала на том, чтобы подготовить химические арсеналы на Ближнем Востоке к возможному применению после вторжения войск Саддама Хусейна в Кувейт. Отговаривать британского премьера пришлось Белому дому. Хотя официально программа производства химического оружия была заморожена в Великобритании в 1956 году, Тэтчер всерьёз задумывалась над тем, чтобы возобновить массовое производство химоружия. Это следует из рассекреченных данных.

Маргарет Тэтчер

globallookpress.com

© Manchester Daily Express

По мнению экспертов, у британских властей сложилась «традиция» использования химоружия. Ещё Уинстон Черчилль в 1920 году призывал применить горчичный газ против восставших арабов Месопотамии.

«Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племён», — говорил Черчилль.

«Низкая моральная составляющая»

В августе 2017 года МИД Сирии обвинил США и Великобританию в тайных поставках химического оружия сирийским боевикам. Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства САР Фейсал Микдад, найденное на бывших складах террористов химоружие было произведено компаниями Federal Laboratories (США), Chemring Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США). Разумеется, Лондон и Вашингтон поспешили отвергнуть все обвинения.

Парадоксально, но именно британская сторона в своё время была замечена в распространении оружия массового поражения.

«Известно, что именно Великобритания занималась созданием химического оружия в Сирии и до 1990 года Лондон строил в Ираке объект по производству прекурсоров для создания химического оружия. Моральная составляющая Великобритании в этом отношении является достаточно низкой. Несмотря на то что к 1990-м годам у неё не было таких больших запасов химоружия, как у Вашингтона или Москвы, Великобритания, безусловно, является «законодательницей мод» в этой сфере», — считает Уткин.

Как рассказал в интервью RT доктор технических наук Тенгиз Борисов, Британия, к примеру, первой начала захоранивать свои запасы химического оружия на морском дне.

«Великобритания утопила 120 тыс. тонн своих устаревших боеприпасов в Северном море, это произошло ещё в 1960-е годы, — пояснил эксперт. — Об этом стало известно только тогда, когда зашла речь об уничтожении трофейного немецкого химоружия».

Международная конвенция, запрещающая хоронить химоружие в море, была принята только в 1972 году. А в 1993-м была открыта для подписания Конвенция о запрещении химического оружия.

Официально Лондон уничтожил своё химоружие.