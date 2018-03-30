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«Законодательница мод»: почему Великобритания считается пионером в области химического оружия
30 марта 2018, 14:24 • 75 • В мире
Юлия Скрипаль пришла в сознание, самостоятельно питается и может разговаривать, сообщают британские СМИ. Несмотря на то что в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери появляются новые подробности, расследование инцидента по-прежнему вызывает множество вопросов. Так, эксперты считают неправдоподобным заявление Скотленд-Ярда об обнаружении яда на двери бывшего российского офицера. Аналитики также обращают внимание, что место преступления странным образом соседствует с химической лабораторией Портон-Даун. Почему Лондон всегда считался «законодателем мод» в области химического оружия — в материале RT.
globallookpress.com © Andrew Parsons
В Великобритании сообщили, что Юлия Скрипаль идёт на поправку. По данным СМИ, она находится в сознании, самостоятельно питается и разговаривает. Положительной динамики в состоянии её отца, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пока не наблюдается.
При этом обстоятельства отравления Скрипалей по-прежнему весьма туманны, а расследование обрастает противоречивыми подробностями.
Как заявили в Скотленд-Ярде, с отравляющим веществом Скрипаль мог столкнуться у себя дома. Сейчас британские правоохранительные органы обследуют помещение, говорится в заявлении центрального управления полиции.
Отмечается, что яд мог быть добавлен в «липкую массу», которую кто-то якобы нанёс на ручку входной двери дома пострадавшего в Солсбери. И, как предполагает британская пресса, именно поэтому Сергей Скрипаль и его дочь оставили «отравляющий след»: вскоре яд обнаружили на их пути до парка.
Однако аналитики оценивают эту версию скептически. С точки зрения эксперта по химическому оружию, бывшего инспектора ООН по Ираку Антона Уткина, данная гипотеза не заслуживает внимания.
По мнению Уткина, либо представленная гипотеза неверна изначально, либо наличие яда в доме экс-полковника ГРУ не связано с его отравлением.
«Он был отравлен в парке, а уже в остальные места это вещество, скорее всего, подбросили потом. И то при условии, что информация о яде в доме вообще достоверна», — добавил эксперт.
«Случайное совпадение»
Как сообщало издание The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы 16 марта, отравляющее вещество А-234 якобы было доставлено в Великобританию из российской столицы в багаже Юлии Скрипаль. По этой версии, веществом могла быть пропитана одежда или косметика девушки, когда она вылетала из Москвы.
Бывший сотрудник ГРУ, уличённый в работе на британскую разведку и выданный Соединённому Королевству несколько лет назад в рамках обмена, был найден в бессознательном состоянии на скамье парка в Солсбери 4 марта. С ним была дочь Юлия, также без сознания.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в покушении на жизнь бывшего разведчика: российская сторона якобы задействовала против Скрипаля нервно-паралитическое вещество, разработанное ещё в СССР.
Мэй сослалась на выводы химлаборатории Портон-Даун (секретного объекта Минобороны Великобритании), расположенной в окрестностях Солсбери. Британский премьер также обмолвилась, что в распоряжении лаборатории был антидот.
Однако, как пояснил впоследствии начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко, британская сторона могла использовать в качестве антидота атропин — препарат широкого спектра действия, который не дал нужного эффекта.
Подозрительное соседство
Соседство места отравления и центра исследования отравляющих веществ с самого начала вызвало интерес прессы и экспертов. Аналитиков также интересует, почему экс-сотрудник ГРУ и бывший агент британской разведки поселился именно в Солсбери. По информации ВВС, Скрипаль объяснил своё решение тем, что ему понравился этот небольшой тихий город.
Руководитель центра Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью ВВС, что никаких утечек отравляющих веществ из лаборатории не было, и назвал предположения о возможной связи между учреждением и инцидентом в парке Солсбери «раздражающими».
«У нас высочайший уровень контроля и безопасности. В противном случае нам бы не разрешили работать», — подчеркнул Эйткенхед.
Такое заявление фактически подтверждает, что в лаборатории Портон-Даун действительно производили какое-то отравляющее вещество, считает российская сторона. Как отметил представитель посольства РФ в Великобритании, Эйткенхед даже не стал отрицать тот факт, что у британской стороны есть запасы химоружия, включая А-234.
У Лондона действительно была возможность синтезировать «Новичок»: формула вещества, похожего на этот яд, была опубликована в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США ещё в 1998 году. Об этом сообщил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко. К тому же сам «разоблачитель» так называемой программы «Новичок», Вил Мирзаянов, с 1995 года живёт в США.
Скелеты из пробирки
Покушение на Сергея и Юлию Скрипаль — далеко не первый скандальный инцидент, в котором фигурирует Портон-Даун. Учреждение было основано в 1916 году — это старейший в мире центр, специализирующийся на исследованиях в сфере химического оружия.
Известно, что при разработке отравляющих веществ британские специалисты даже ставили опыты на соотечественниках. Об этом, в частности, говорится в работе профессора Кентского университета, историка Ульфа Шмидта «Секретная наука: век «войны ядов» и экспериментов на людях» (Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments).
Предполагается, что в секретных опытах Портон-Дауна добровольно приняли участие около 20 тыс. человек, преимущественно британские военнослужащие. При этом о степени опасности испытаний их зачастую не предупреждали.
Одной из жертв экспериментов Портон-Дауна стал молодой военный Рональд Мэддисон: он скончался в 1953 году после того, как в ходе опыта на его руку попало нервно-паралитическое вещество. Тогда властям удалось замять скандал — инцидент представили как случайность.
Однако в 2004 году расследование возобновилось, а в 2008-м суд пришёл к выводу, что гибель Мэддисона имела насильственный характер. Сотни других бывших подопытных потребовали, чтобы власти раскрыли подробности экспериментов. В результате министр обороны Великобритании принёс всем пострадавшим извинения, а государство выплатило денежную компенсацию.
После того как в 1997 году Лондон ратифицировал Конвенцию о запрещении химического оружия, центр Портон-Даун переориентировался на разработку средств химзащиты — во всяком случае, такова официальная позиция властей.
По словам эксперта, чем там занимаются на самом деле, широкой публике неизвестно. При этом очевидно, что центр располагает суперсовременными возможностями для работы с отравляющими веществами.
Роковой Солсбери
В 2001 году в окрестностях Портон-Дауна был найден мёртвым бывший сотрудник Минобороны, микробиолог Владимир Пасечник. По официальной версии, причиной смерти стал инсульт. Пасечник сбежал в Великобританию в 1989 году. В качестве места жительства он, как и Скрипаль, выбрал Солсбери.
Впоследствии стало известно, что он часто посещал засекреченный объект в Портон-Дауне вместе с сотрудником базы, доктором Дэвидом Келли, — последний погиб в 2003 году, его тело нашли в лесу.
Следует отметить, что буквально за три года до того, как Лондон присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия, британское руководство всерьёз задумывалось о применении оружия массового поражения в Ираке.
Как стало известно из рассекреченных в 2017 году документов офиса премьер-министра Великобритании, Маргарет Тэтчер настаивала на том, чтобы подготовить химические арсеналы на Ближнем Востоке к возможному применению после вторжения войск Саддама Хусейна в Кувейт. Отговаривать британского премьера пришлось Белому дому. Хотя официально программа производства химического оружия была заморожена в Великобритании в 1956 году, Тэтчер всерьёз задумывалась над тем, чтобы возобновить массовое производство химоружия. Это следует из рассекреченных данных.
По мнению экспертов, у британских властей сложилась «традиция» использования химоружия. Ещё Уинстон Черчилль в 1920 году призывал применить горчичный газ против восставших арабов Месопотамии.
«Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племён», — говорил Черчилль.
«Низкая моральная составляющая»
В августе 2017 года МИД Сирии обвинил США и Великобританию в тайных поставках химического оружия сирийским боевикам. Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства САР Фейсал Микдад, найденное на бывших складах террористов химоружие было произведено компаниями Federal Laboratories (США), Chemring Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США). Разумеется, Лондон и Вашингтон поспешили отвергнуть все обвинения.
Парадоксально, но именно британская сторона в своё время была замечена в распространении оружия массового поражения.
«Известно, что именно Великобритания занималась созданием химического оружия в Сирии и до 1990 года Лондон строил в Ираке объект по производству прекурсоров для создания химического оружия. Моральная составляющая Великобритании в этом отношении является достаточно низкой. Несмотря на то что к 1990-м годам у неё не было таких больших запасов химоружия, как у Вашингтона или Москвы, Великобритания, безусловно, является «законодательницей мод» в этой сфере», — считает Уткин.
Как рассказал в интервью RT доктор технических наук Тенгиз Борисов, Британия, к примеру, первой начала захоранивать свои запасы химического оружия на морском дне.
«Великобритания утопила 120 тыс. тонн своих устаревших боеприпасов в Северном море, это произошло ещё в 1960-е годы, — пояснил эксперт. — Об этом стало известно только тогда, когда зашла речь об уничтожении трофейного немецкого химоружия».
Международная конвенция, запрещающая хоронить химоружие в море, была принята только в 1972 году. А в 1993-м была открыта для подписания Конвенция о запрещении химического оружия.
Официально Лондон уничтожил своё химоружие.
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