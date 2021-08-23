Законность подтверждена: В СПЧ назвали две причины включения "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов

В СПЧ не нашли нарушений в решении о включении телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. Глава совета назвал критерии, на основании которых было вынесено решение по "Дождю".

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проверил законность включения канала "Дождь" в список СМИ-иноагентов и не нашёл никаких нарушений. Об этом заявил председатель совета Валерий Фадеев.

Канал "Дождь" получил статус СМИ-иноагента в конце минувшей недели. Это спровоцировало определённый резонанс, особенно в оппозиционных кругах. Сразу же посыпались вопросы и обвинения в адрес властей.

В СПЧ назвали два критерия, на основании которых было вынесено решение в отношении "Дождя". Первый связан с распространением информации и публикаций, созданных СМИ-иноагентами. Второй - с получением финансирования из-за границы.

Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включён в реестр иностранных агентов,

- цитирует ТАСС слова Валерия Фадеева.