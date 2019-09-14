Закончится раньше, чем Трамп напишет в Twitter: Эксперт о сценарии войны между Россией и Украиной

Власти Украины были готовы отпустить Крым и Донбасс, но вмешались американцы. Такую теорию РИА ФАН озвучил военный эксперт Дмитрий Родионов.

Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что Киев не стал начинать войну против Москвы только из-за того, что у российской стороны есть ядерное оружие. При этом он уверен в том, что украинские власти восстановят контроль над Крымским полуостровом.

Как считает Родионов, Турчинову была нужна красивая легенда. При этом существует альтернативная трактовка событий, согласно которой США вынудили Киев развязать реальную войну в Донбассе.

"Американцы тоже понимали, что реальная война Украины с Россией закончится гораздо раньше, чем президент США успеет написать пост в Twitter, осуждающий "российскую агрессию". Им нужна была вялотекущая война на долгие годы", - пояснил эксперт.