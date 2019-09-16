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Закончить войну в Донбассе: офис Зеленского верит в диалог с Путиным

16 сентября 2019, 18:09  •  56 • Война
Телефонные разговоры, проведенные между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским дают надежду на урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
«То, что я знаю, — было три телефонных разговора. Суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта»,
— отметил он в интервью Украинской службе «Би-би-си».
На вопрос издания, когда следует ожидать урегулирования внутриукраинского конфликта, он ответил: «Когда для этого придет время».
Кроме того, была затронута и тема взаимодействия Богдана со своим российским коллегой. Глава офиса Зеленского отметил, что звонил главе администрации Путина, однако диалог у них не состоялся. «Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной разговаривать», — сказал Богдан.
Ранее президент Украины рассказал, чего ожидает от встречи «нормандской четверки», которая, по его мнению, должна пройти уже в этом месяце.
«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе — окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем — четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии», — передает слова Зеленского РИА «Новости».
Кроме того, он ожидает, что во время переговоров глав Украины, России, Франции и Германии решится и вопрос о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик. «Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут, до вывода всех войск», — считает украинский президент.
Пока Владимир Зеленский думает о темах, которые он хотел бы обсудить с участниками «нормандского формата», российская сторона не называет дату проведения этой встречи.
«Пока конкретных сроков проведения саммита нет. Пока осуществляются контакты с тем, чтобы провести возможные перспективы продуктивности встречи в верхах», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кроме того, он отметил, что в Кремле уже ознакомились с недавними заявлениями киевских властей относительно ситуации с урегулированием конфликта и, в частности, относительно «формулы Штайнмайера», согласно которой закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу на временной основе в день выборов и на постоянной — после проведения голосования на неподконтрольных Киеву территориях.
«Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным», — обратил внимание Песков.
Двумя днями ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на полях форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, что Украина не намерена вносить положения об особом статусе Донбасса в конституцию страны.
Вместо этого он предложил самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам принять участие в проводимой на Украине децентрализации. При этом политик отметил, что Киев дает понять «той стороне», что эта реформа — шанс их развития. «Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов», — подчеркнул политик.
Однако, согласно минским договоренностям, которые были подписаны в 2015 году между странами-участницами «нормандского формата», внесение особого статуса в украинскую конституцию является одним из ключевых моментов урегулирования конфликта в Донбассе.
В своем заявлении Пристайко также отметил, что власти Украины не собираются выполнять еще один пункт соглашений — установление полной амнистии для участников конфликта, а также прекращение их преследования. Амнистия должна была наступить после проведения выборов в местные органы самоуправления.
«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Тем временем, власти самопровозглашенных республик не согласны с такой политикой Украины. В частности, глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что необходимо вносить изменения в конституцию.
«Процесс закрепления особого статуса в конституции Украины — ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие», — заявил он, имея в виду закон об особом статусе Донбасса, который существует с 2014 года и теряет свою силу 31 декабря этого года. В действие документ так и не был введен.

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