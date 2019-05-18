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Закончить войну, а то исчезнет государство: Зеленскому понеслись советы от бывших из Рады
18 мая 2019, 00:24 • 57 • Политика
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому понеслись советы от бывших из Верховной рады. Так, экс-спикер посоветовал ему закончить войну в Донбассе, в противном случае Украина как государство может вообще исчезнуть.
Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин сделал такое заявление, выступая на телеканале NewsOne. Отошедший от дел политик прогнозирует, что Украина может прекратить существование через пять лет, если не закончится война с Донбассом.
Литвин посоветовал Зеленскому поторопится с урегулированием проблемы. Для этого нужно налаживать диалог со всеми участниками конфликта.
"Демонстрировать то, что я тут говорить буду, а тут не буду, это значит пролонгировать конфликт", - цитирует слова Литвина РИА Новости. Бывший спикер отметил, что Украина не располагает ресурсами для продолжения конфликта, а народ желает наступления мира.
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