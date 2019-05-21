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«Закончит, как Порошенко»: Аксенов ответил Зеленскому на призыв США ужесточить санкции

21 мая 2019, 17:39  •  48 • В России

Новый президент Украины Владимир Зеленский 20 мая прошел инаугурацию, а позже встретился с делегацией Белого дома и призвал США ужесточить санкции против России.

- Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России, - заявил президент.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что новоизбранный глава украинского государства решил последовать совету предшественника.

- Ему порекомендовали «продолжить политику Порошенко». Но тогда Зеленский и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2, - выразил свое мнение Сергей Аксенов.

Напомним, 20 мая прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. После присяги он обратился к украинскому народу и сказал, что намерен вернуть Крым и Донбасс. Однако в Крыму на заявление Зеленского отреагировали с улыбкой.

По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, президент «прекрасно отдает себе отчет в том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, но сказать сегодня что-то другое, наверное, в рамках этой политической действительности, для него не представляется возможным».

Политолог Иван Мезюхо отмечает, что в теории Зеленский мог бы пойти на начало диалога с Россией, но это возможно только при условии, что Киев не будет выдвигать Москве «безумные требования в ходе таких потенциальных переговоров».

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