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Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста

24 марта 2021, 11:00  •  181 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Документ об этом поспешили убрать с сайта главы Незалежной
Беспрецедентный случай произошел на Украине. Владимира Зеленского лишили должности по его личному распоряжению.
Документ был опубликован на официальном сайте украинского президента. В нем содержалось указание снять с поста главы Крапивницкой районной госадминистрации некую Полищук Аллу Ивановну.
В заключение было написано об окончании срока полномочий главы Незалежной. Распоряжение появилось накануне, 23 марта, под №206/201-рп.
Однако вскоре, похоже спохватившись и заметив ляп, документ убрали с сайта. На данный момент следом за распоряжением №204/2021-рп там значится другое – №207/2021-рп.
Произошедшее заметили украинские СМИ. Они тут же скопировали и растиражировали "розпорядження" с ляпом.
Это не единственная ошибка пресс-службы Зеленского. До этого она сообщила что среди глав других стран, кому лидер Незалежной и его жена отправили подарки, был президент Канады, однако в этом государстве нет такой должности, отмечает РИА ФАН.
Отличилась и пресс-секретарь Юлия Мендель. Она не раз вместо Латвии называла Литву и наоборот, пишет Страна.ua".
Не раз допускал ляпы и сам Владимир Александрович. Как-то в его поздравлении Китая с Новый годом по лунному календарю на помещенном рядом снимке оказался Непал. Ранее в праздничном обращении президент Незалежной сказал, что хочет вывести фразу "Крым – это Украина" на песке в Ялте, где есть лишь галечные пляжи.

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