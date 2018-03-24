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Закончились первые белорусско-российские учения миротворцев

24 марта 2018, 02:39  •  50 • Война
К достижению мира любой ценой
Пока Киев истерично диктует направлять в Донбасс «выгодных» ему миротворцев, силы спецопераций Республики Беларусь, готовые к выполнению миротворческой миссии на Украине, провели тактические учения по подготовке к миротворческим действиям.
22 марта в Ульяновске подвели итоги завершившегося совместного батальонного тактического учения ВДВ России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии. Тема учений – «Подготовка российско-белорусской батальонной тактической группы к миротворческим действиям. Ведение миротворческих действий в буферной зоне».
Активная фаза учения проходила с 19 по 22 марта на полигоне Поливна в Ульяновской области. От белорусской стороны привлекались офицеры командования ССО и десантно-штурмовая рота отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. От России – ДШБ 31-й гвардейской ОДШБр.
Всего в этом совместном тактическом учении принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой и специальной военной техники, включая новейшие БМД-4М и БТР-МДМ, БПЛА и т.д. Во время учений десантники отработали высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) с помощью парашютной системы спецназначения «Арбалет» с использованием кислородного оборудования.
В ходе учения военные двух стран тренировали выполнение комплекса задач по совместным миротворческим действиям. Учение имело целью проверить действенность способов ведения миротворческих действий в буферной зоне совместными силами сторон при достижении мира любой ценой в условном государстве.
По замыслу тактической игры российские десантники вместе с белорусскими служащими ССО прибыли в страну «Дамассия» по приглашению правительства, где освободили группу заложников, прикрыли от нападения банды «террористов» гражданский «лагерь беженцев» и оказали им медицинскую помощь, блокировали занятый район.
С военнослужащими было проведено специальное занятие по соблюдению норм международного гуманитарного права с представителем от региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдовы.
Министерства обороны России и Белоруссии отмечают высокую выучку и подготовку личного состава.
Соб. корр. ФСК
Фото: Минобороны России

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