Закон убийц

В итоге полицейского осудили к семи годам по обвинению в вымогательстве и пытках, несмотря на то что доказательства, представленные суду, были, мягко говоря, не слишком-то убедительными. Хотя было бы, наверное, логично заодно отдать под суд и тех, кто объявил полицейским кровную месть, подстрекая тем самым к физической расправе над ними.

Разве из УК РФ изъяли статью за подстрекательство к преступлению?! Тем не менее старейшинам тейпа Баркенхой, объявившим о кровной мести, всё сошло с рук. А что ещё так провоцирует преступления, как не безнаказанность?!

Вендетта с привкусом сепаратизма

Как-то так, вроде бы само собой, получилось, что на Северном Кавказе действуют два закона одновременно. Один – федеральный, другой – неписаный. «Закон предков». С кровной местью и шариатскими представлениями о добре и зле. И есть ощущение, что местным властям как-то даже и не с руки наводить порядок. Но если в других республиках поборников неписаных законов удаётся замести под ковёр хотя бы для видимости, то в Ингушетии, похоже, установлен примат неписаных законов над писаными. Иначе как объяснить местную практику последних десятилетий?

Юнус-Бек Евкуров, отдавая под суд полицейского Тимура Хамхоева, вероятнее всего, не желал повторить судьбу своего предшественника на посту главы республики Мурата Зязикова. А там ведь тоже была история с кровной местью, в результате которой Зязикову из главы республики пришлось переквалифицироваться в советники по вопросам казачества. Напомним суть дела. 31 августа 2008 года в аэропорту Сунжи от огнестрельного ранения в голову – якобы при задержании сотрудниками правоохранительных органов – был смертельно ранен местный «правозащитник» Магомед Евлоев. «Правозащитник» в кавычках – потому что правозащитной деятельностью покойный больше прикрывался, нежели занимался. А занимался он, в общем-то, тем, что принято называть ёмким термином «сепаратизм». И не случайно сразу после его гибели ингушские «оппозиционеры» объявили, что «если федеральные власти не примут решительных мер по раскрытию убийства и наказанию виновных», они обратятся «к мировой общественности» с требованием «отсоединить Ингушетию от России». А журнал «Русский Newsweek» в этой связи написал по горячим следам: «Для Зязикова дело оппозиционера Евлоева становится такой же роковой точкой, какой для украинского президента Кучмы в своё время стала смерть журналиста Гонгадзе». Речь, как вы понимаете, шла о смене власти в республике, и ни о чём более. Зязикову тогда тоже объявили вендетту. И всего через два месяца его перевели в Москву – от греха подальше. Кстати, «оппозиционный» сайт «Ингушетия», которым владел Евлоев, в июне 2008 года был признан Кунцевским райсудом Москвы экстремистским и разжигающим межнациональную рознь.

По теме 1835 Партия Зеленского подготовила 465 изменений в разные законы, а не только в Конституцию В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подготовили 465 изменений в разные законы, а не только в Конституцию, объяснил новоизбранный депутат Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Но это не вся история. Был такой «правозащитник» Владимир Прибыловский, советский диссидент, возглавлявший центр «Панорама». После гибели Евлоева он объявил, что инцидент может стать поводом для серьёзных волнений в Ингушетии. Спекуляция? Никаких сомнений. Провокация? Очень может быть. Волнения и правда начались. Но не только волнения – последовала череда убийств. Вендетта! Спустя менее чем две недели после гибели Евлоева в Назрани убили двоюродного брата Мурата Зязикова, главу автотранспортного хозяйства республики Бекхана Зязикова. А два года спустя «кровники» застрелили милиционера Ибрагима Евлоева, от пули которого скончался Магомед Евлоев. Однофамильцы! Что примечательно – отец убитого «правозащитника» Яхья Евлоев, хотя и отрицал свою причастность к происшедшему, не сомневался, что это была кровная месть. Ибрагима Евлоева, к слову, накануне судили – дали два года колонии-поселения за убийство по неосторожности. Но этот, законный, приговор, как видно, оказался неокончательным. Вместе с Ибрагимом Евлоевым погиб отдыхавший с ним за одним столиком в кафе «Восточная сказка» Беслан Албогачиев. Кровная месть – дело такое, часто гибнут случайные люди. Как бы за компанию. И это, похоже, никого не смущает – так, издержки.

Убийство с салютом и фейерверком

Вместе с главой центра «Э» Ибрагимом Эльджаркиевым погиб его брат Ахмед. Довольно известный в Москве врач-нейрохирург. С ними был ещё третий, бизнесмен Гурсман Сапралиев, но его убивать не стали. Вот и гадай: а случайно ли убили Ахмеда, как утверждают правоохранители? Кровная месть по-ингушски – самая лютая на Кавказе. Другим достаточно убить одного кровника – старшего из мужчин рода. И только в Ингушетии местные нравы предписывают истребить всех мужчин рода. А случается, что гибнут и женщины – так, кстати, было и в досоветскую эпоху. А ещё месть не принято праздновать. Но не в Ингушетии. В ингушском селе Экажево в день похорон брать­ев Эльджаркиевых гремели салюты. Сообщают, что шумными гуляньями даже заинтересовались правоохранители – «началась масштабная проверка». «Если раньше речь шла только про кланы Картоевых и Белхороевых, – сообщили журналисты, – то теперь проверяют вообще всех, кто отмечал смерть». Проверки подтверждает глава Экажево Микаил Евлоев: «Всех в селе проверяют, и меня будут. Всех, кто праздновал в эту ночь фейерверками». Если это не дикость, то что это тогда?! Так папуасы плясали над освежёванным трупом соплеменника, закланного на съедение. Это, кстати, Россия, напомним, XXI век на дворе.

В общем, такая в Ингушетии, как видно, сложилась традиция – каждому последующему главе центра «Э» объявляют кровную месть. Каждому последующему главе полицейского управления, по роду службы искореняющему в республике экстремизм! Кто же так радовался гибели Эльджаркиевых, что запускал фейерверки, что это за «кланы Картоевых и Белхороевых»?

В прошлом году, под самые новогодние праздники, в Ингушетии погиб Ибрагим Белхороев. «Общественный деятель», один из тех, кто устраивал «Магас-майдан» Юнус-Беку Евкурову. Собственно, нерешительного Евкурова и «отправили на повышение» в Москву из-за этого «майдана» длиной в несколько месяцев. Покойный между тем оказался правнуком суфийского шейха Батал-хаджи Белхороева, создателя религиозного братства – вирда, во многом напоминающего тоталитарную организацию. И в его гибели местные «майданщики» обвинили главного в республике борца с экстремизмом. Вендетта не заставила себя долго ждать – уже в январе 2019-го произошло первое покушение на Эльджаркиева. Неизвестные обстреляли его автомобиль. Полицейский не пострадал, а на исполнителей указали сразу же. «Предыдущее покушение в январе связывали именно с его конфликтом с белхороевцами», – сообщил адвокат правозащитной организации «Зона права» Андрей Сабинин. Почти год Эльджаркиева возили на броневике и охраняли так, как, наверное, не охраняли главу республики. Но не уберегли. Скорее всего убийцы догадывались, что дома расправиться с высокопоставленным полицейским им, наверное, не удастся, и готовились отомстить где-нибудь «на выезде».

По теме 4333 Глава Свердловской области предложил поискать другое место для храма в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев, комментируя результаты проведенного ВЦИОМ опроса, предложил найти новое место для храма в Екатеринбурге

Получается, что за Белхороева отомстить должны были Юнус-Беку Евкурову. По словам главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, у белхороевцев были натянутые отношения не столько с центром «Э» и его начальником, сколько в целом с администрацией Юнус-Бека Евкурова. «Об этом стали говорить, когда зашла речь о пересмотре границы с Чечнёй, – отметил Шведов. – Стало понятно, что в Ингушетии есть группы, которым более близки чеченские взгляды. Конкретно белхороевцев обвиняли в том, что среди них много людей, поддерживающих отношения с Рамзаном Кадыровым и его окружением». Ничего себе поворот! Но отомстить Евкурову, видимо, не представлялось возможным – всё-таки замминистра МВД! Оставался Эльджаркиев.

Кровная месть – инструмент в политических играх

Массовые протесты в Ингушетии, связанные с приграничным конфликтом с Чечнёй, начались прошлой осенью, после подписания чечено-ингушского соглашения о закреплении границы. Документ ратифицировали депутаты Народного собрания Ингушетии, и в октябре начался «бессрочный протест», одним из лидеров которого был покойный Белхороев. Впрочем, Белхороев мутил воду в республике и до этого. Вот, например, что писала о нём «Наша Версия» на Кавказе» в марте 2017-го, задолго до «Магас-майдана». «Двоюродный брат Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов мог организовать нападение на журналистов и правозащитников в Ингушетии 9 марта 2016-го. На границе Чечни и Ингушетии на журналистов напали люди в масках: окружили автобус, стали бить стёкла. Избили пассажиров, отобрали мобильные телефоны, сожгли машину. Исполнителями нападения стали приспешники религиозного деятеля Ибрагима Белхороева, семья которого дружна с руководством Чечни».

Тут ведь как могло получиться: заметного, чтобы не сказать скандалёзного, деятеля вполне могли убить ради продолжения «Магас-майдана». Ближе к новому году протесты стали захлёбываться, и не помогали даже «заброски» протестующих из соседних рес­публик (чем, к слову, занимались некоторые приспешники Белхороева, возможно, выполняя его распоряжения). А тут такой повод! В апреле «Наша Версия» опубликовала статью «Магас-майдан» – Ингушетия повторяет Чечню начала 90-х», в которой отмечалось, что «у митингующих появился новый враг – «федералы», хотя изначально конфликт был локальным. А ещё мы писали, что устроили «майдан» радикальные муфтии, в том числе и белхороевцы. И цель их – не столько обезглавить республику (что, по сути, им в результате и удалось, ибо Евкуров досрочно отъехал в Москву), сколько разжечь конфликт на федеральном уровне и «отстегнуть» республику – по сценарию, который «не прокатил» в 2008-м, после убийства Евлоева. Так что кровная месть – это такой инструмент в ингушских политических играх. Не скальпель хирурга, но топор палача. Рубанул – и порядок!

Процитируем сами себя ещё раз. Вот что мы написали полгода назад: «Можно даже не сомневаться, что старейшины вернутся в Магас (после 10-суточного ареста. – Ред.) униженные и обозлённые вкрай. Глава республики им, конечно, отомстил как сумел, но это явно не конец сюжета. А уж за обиженными старейшинами и главами тейпов не заржавеет. Всё это уже было в Чечне в 90-е. Смотрите, кого в итоге настроил против себя Евкуров. Совет тейпов – раз. (Тейпы – это семейные кланы, чтобы вы понимали.) Старейшин – два. Под арестом оказался то ли десяток старейшин, то ли больше. Муфтиев – три. Духовный центр мусульман Ингушетии уже отметился на стороне протестующих, хотя до последнего держал нейтралитет. То, что в протестах живейшее участие принимают оппозиционеры из Ингушского комитета национального единства, – это уже так, семечки. Но в итоге сила собралась несметная. Против такой силы не попрёшь. Очень не хотелось бы накаркать, но оснований для оптимизма – никаких совершенно». Как мы и напророчили, утихомирить протесты Евкуров не смог. Летом он отбыл на новое место работы, а в начале сентября в Ингушетии появился новый глава республики – Махмуд-Али Калиматов. Протестующие с «Магас-майдана» ожидали, что вместо Евкурова Москва им пришлёт компромиссную фигуру, которая устраивала бы и муфтиев, и старейшин, и кланы. Но вышло не совсем так. Калиматов – из Самары. В Ингушетии он три года – с 2004-го по 2007-й – отработал генпрокурором, после чего снова вернулся в Самару, от греха подальше. Местные порядки с обычаями он, конечно же, знает, вот только едва ли у него получится их игнорировать, как получилось в Дагестане у Владимира Васильева.

По теме 3121 Спикер чеченского парламента объявил кровную месть критику Кадырова Председатель парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал обращение к блогеру Тумсо Абдурахманову, в котором объявил ему кровную месть из-за оскорблений в адрес Ахмата Кадырова.

Клонируйте ингушам Васильева!

Поговаривают, что Васильева могут откомандировать в Ингушетию наводить порядок – по дагестанским лекалам. Этим летом дагестанские элиты, у которых уже год, как подгорает в связи с непрекращающимися посадками высокопоставленных взяточников, решили устроить Васильеву свой «Магас-майдан», воспользовавшись мутной историей с «расстрелом» братьев Гасангусейновых – то ли пастухов, то ли боевиков. Дагестанские «правозащитники», подобные Белхороеву, устроили целую истерику, требуя допросить Васильева по делу об убийстве Гасангусейновых. Хотя всем было понятно, что не в «пастушках» дело – просто Василь­ев уж слишком болезненно сжал местным элитам их, образно выражаясь, тестикулы. С дагестанским майданом в итоге не задалось, но уж кто-кто, а Васильев точно смог бы разобраться и с ингушским майданом, и с их кровной местью заодно. Остаётся пожалеть, что, похоже, в нашей стране нет второго такого Васильева – для Ингушетии. Справедливости ради следует признать, что в Москве на «Магас-майдан» все-таки отреагировали. Минюст потребовал упразднить Совет тейпов Ингушетии – за призывы к депутатам не исполнять законы республики. Летом в отношении ингушских майданщиков завели больше 200 административных дел, а из 26 обвиняемых 22 угодили в СИЗО. Расследовать действия майданщиков привлекли полсотни следователей со всей страны. Завели уголовные дела за призывы к массовым беспорядкам, провели обыски у лидеров «общественного движения» «Опора Ингушетии», руководства Совета тейпов, Совета молодёжных организаций, а также у муфтия республики Иссы Хамхоева. При этом в Магасе от резких движений, как всегда, предпочли воздержаться. Пусть-де порядок наводит федеральный центр – если сможет. А нам самим – несподручно.

Теперь касательно перспектив замирения Ингушетии при новом начальстве. Как видим, замирения не происходит. Хуже того, местные силовики, борющиеся с экстремистскими проявлениями, оказались один на один с экстремистами при невнятной позиции руководства республики – и нашим и вашим, лишь бы только чего не вышло. Похожей линии придерживался и Евкуров. Можно даже не сомневаться: кто бы теперь ни возглавил ингушский центр «Э», кровную месть рано или поздно объявят и ему. По подозрению в соучастии в убийстве братьев Эльджаркиевых в розыск объявлен Курейша Картоев, 1973 года рождения, который 5 ноября выехал из Москвы на рейсовом автобусе до Хасавюрта. Клан Картоевых надысь полночи пускал фейерверки в селе Экажево – вместе с Белхороевыми. Может, и совпадение. А может, и нет. Только дело-то не в исполнителях. Пишут, что якобы брат Ибрагима Белхороева Ахмед после убийства Эльджаркиевых получил на свой мобильный номер десятки одобрительных сообщений. И даже на них ответил.