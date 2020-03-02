Закон подписан: Путин утвердил расширение программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон позволяет более гибко использовать материнский капитал, полученный за рождение второго ребёнка. Также глава государства подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Он вступит в силу через 60 дней после опубликования.

Напомним, что соответствующие меры поддержки семей с детьми были анонсированы ещё во время послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Глава государства сделал в нём большой акцент на социальной политике, политике народосбережения.