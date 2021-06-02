Закон обяжет СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Госдума на пленарном заседании 1 июня приняла в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена на территории РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время «при распространении информации о террористических организациях, обязанность указания на то, что их деятельность запрещена, отсутствует». Такая обязанности в законе «О СМИ» установлена только при тиражировании информации об экстремистских организациях.

«На наш взгляд, имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой», — подчеркивают авторы законопроекта.

Документ был внесен в нижнюю палату главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским 21 января, правительство инициативу поддержало.

Ранее в этот день Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете причастным к экстремизму баллотироваться на выборах всех уровней. Закон был одобрен Госдумой в первом чтении 18 мая, во втором — 25 мая, в третьем, окончательном, — 26 мая.