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Закон обяжет СМИ упоминать о запрете террористических организаций
02 июня 2021, 01:20 • 14 • Политика
Госдума на пленарном заседании 1 июня приняла в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена на территории РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время «при распространении информации о террористических организациях, обязанность указания на то, что их деятельность запрещена, отсутствует». Такая обязанности в законе «О СМИ» установлена только при тиражировании информации об экстремистских организациях.
«На наш взгляд, имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой», — подчеркивают авторы законопроекта.
Документ был внесен в нижнюю палату главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским 21 января, правительство инициативу поддержало.
Ранее в этот день Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете причастным к экстремизму баллотироваться на выборах всех уровней. Закон был одобрен Госдумой в первом чтении 18 мая, во втором — 25 мая, в третьем, окончательном, — 26 мая.
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