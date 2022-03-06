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Закон об усилении наказания за педофилию утверждён президентом
06 марта 2022, 17:55 • 105 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому для растлителей несовершеннолетних ужесточается наказание.
Меры, которые серьёзно ужесточают ответственность за покушение на половую неприкосновенность детей, утверждены на высшем уровне: президент России Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и её укрывательство.
Изменения в соответствии с принятым законом были внесены в УК и УПК России. Документ за подписью главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону в отношении тех, кто посягнул на половую неприкосновенность ребёнка, меры наказания станут строже.
Так, злоумышленник может сесть на 6 лет за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также в том случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору. Вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.
Закон предусматривает уголовную ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершённых в отношении таких несовершеннолетних.
Напомним, с февраля в России вступил в силу закон, который позволяет приговаривать педофилов к пожизненному заключению. Такое наказание может грозить преступникам, которые совершили нападение на ребёнка повторно или растлили двух и более несовершеннолетних.
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