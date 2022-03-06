Закон об усилении наказания за педофилию утверждён президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому для растлителей несовершеннолетних ужесточается наказание.

Меры, которые серьёзно ужесточают ответственность за покушение на половую неприкосновенность детей, утверждены на высшем уровне: президент России Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и её укрывательство.

Изменения в соответствии с принятым законом были внесены в УК и УПК России. Документ за подписью главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону в отношении тех, кто посягнул на половую неприкосновенность ребёнка, меры наказания станут строже.

Так, злоумышленник может сесть на 6 лет за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также в том случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору. Вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.

Закон предусматривает уголовную ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершённых в отношении таких несовершеннолетних.

Напомним, с февраля в России вступил в силу закон, который позволяет приговаривать педофилов к пожизненному заключению. Такое наказание может грозить преступникам, которые совершили нападение на ребёнка повторно или растлили двух и более несовершеннолетних.