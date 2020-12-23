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Закон об иноагентах в России принят с учетом мнения общественности
23 декабря 2020, 12:35 • 26 • Политика
Научные объединения и социальные НКО нововведения не затронули
Депутаты Госдумы одобрили поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности. При внесении изменений было учтено мнение общественности.
Окончательное, третье, чтение проекта ФЗ №1057914-7 состоялось в среду, 23 декабря. Этому предшествовала большая предварительная работа парламентариев с привлечением представителей общественности, гражданского общества, федеральных органов исполнительной власти. Как рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев, профильный комитет дважды проводил расширенное заседание по обсуждению законопроекта с экспертами, а перед основным, вторым, чтением документ обсуждался на полях Общественной палаты РФ.
Итогом этой совместной работы парламентариев с общественниками стало, в частности, уточнение понятия "политическая деятельность". Теперь оно исключает всякие двойные толкования и четко называет виды деятельности, которые не могут быть отнесены к политической. Таким образом, НКО, занимающиеся вопросами науки, культуры, здоровья, соцподдержки и пр., новый закон об иноагентах не затронет.
Кроме того, только учредители, члены и руководители НКО-иноагента должны будут маркировать соответствующим образом свои материалы, простые работники делать это не обязаны. Блогеры, не относящиеся к СМИ, также смогут без опасений распространять информацию в соцсетях об иноагенте.
"Фактически учтены почти все пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта",
- подчеркнул Пискарев.
Ранее эксперты пояснили, почему закон об иноагентах в России нуждается в поправках.
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