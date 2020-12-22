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Закон об иноагентах не коснется экологов и благотворителей
22 декабря 2020, 17:20 • 51 • Политика
Такое решение приняли парламентарии
Госдума одобрила во втором чтении проект, который регламентирует деятельность иностранных агентов. Из-под действия данного документа решено вывести компании и физические лица, которые занимаются неполитической деятельностью.
При этом к такой занятости отнесена деятельность в сфере благотворительности, науки, соцзащиты россиян, соцобслуживания граждан, а также в области здравоохранения, искусства, культуры, экологии, пропаганды здорового образа жизни и других.
Как отметил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, прояснить, что относится к неполитической деятельности необходимо для того, чтобы исключить возможность безосновательного присвоения статуса иноагента общественным объединениям и НКО.
Помимо этого, закон обязывает проставлять маркировку об иностранном агенте только прессу. Такие требования не распространяются на блогеров и простых россиян, отмечает "Интерфакс".
Напомним, обсуждаемый проект утверждает, что иноагентом могут признать общественные объединения, которые не зарегистрировались в качестве юрлица. Также такой статус может быть присвоен физлицам. Одним из признаков включения в данную категорию является осуществление политической деятельности на территории Российской Федерации.
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