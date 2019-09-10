Закон об импичменте президента лишь укрепил личную власть Зеленского, считает депутат Рады

Во вторник, 10 сентября, парламент Украины принял президентский закон о процедуре импичмента президента. В пользу нормы высказались 245 парламентариев, при этом необходимый минимум составляет 226 голосов. Ранее преизидент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что одним из первых законопроектов, которые он хочет внести, утвердит как раз процедуру импичмента.

Оппозиционные силы с нормой не согласны. Кроме того, они полагают, что нарушается процедура принятия, и намерены отстаивать эту позицию в Конституционном суде. Итак, что же утверждает закон? Ответ прост:

"Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Подписать представление об импичменте должны большинство депутатов, только в этом случае можно будет запустить процедуру. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич в ходе заседания заявил, что законопроект вводит людей в заблуждение. Он не снимает с президента неприкосновенности, а просто является уточнением процедуры.

"При этом народные депутаты разных фракций обращали внимание на то, что президент, еще будучи кандидатом, предлагал убрать касту неприкосновенных – а именно народных депутатов Украины, президента и судей..." - добавил Шуфрич.

Он считает, что неприкосновенность снимают в одном месте и добавляют ее в другом - в случае с президентом. В целом же норма имиджево укрепила позиции Зеленского, но ничего ему не стоила. Впрочем, те же "Дни.ру" расценивают происходящее в Киеве как "отстранение Зеленского от власти", пусть и со своими коррективами. Формально народные избранники могут использовать новый механизм против Владимира Зеленского, говорят журналисты.