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Закон об импичменте отправлен на подпись Зеленскому
19 сентября 2019, 20:39 • 40 • Украина
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» и отправил его на подпись украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
© Пресс-служба Президента Украины
Согласно информации на сайте парламента, «законопроект был возвращён с подписью председателя Верховной рады» и «направлен на подпись президенту».
10 сентября Рада приняла законопроект о процедуре импичмента во втором чтении и в целом.
Согласно документу, специальная временная следственная комиссия парламента образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента.
Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.
29 августа Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
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