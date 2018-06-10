Закон об антикоррупционном суде поступил в администрацию президента Украины

В администрацию президента Украины поступил закон «О Высшем антикоррупционном суде», который был инициирован главой государства.

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что в настоящее время документ готовится к подписанию главой государства.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.

Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.