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Закон об антикоррупционном суде поступил в администрацию президента Украины

10 июня 2018, 18:54  •  43 • Украина
В администрацию президента Украины поступил закон «О Высшем антикоррупционном суде», который был инициирован главой государства.
 
© Serg Glovny globallookpress.com
 

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что в настоящее время документ готовится к подписанию главой государства.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.

Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине. 

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