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Закон об антикоррупционном суде поступил в администрацию президента Украины
10 июня 2018, 18:54 • 43 • Украина
В администрацию президента Украины поступил закон «О Высшем антикоррупционном суде», который был инициирован главой государства.
© Serg Glovny globallookpress.com
Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.
Отмечается, что в настоящее время документ готовится к подписанию главой государства.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.
Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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