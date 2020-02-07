«Закон о земле» удалось «заболтать»? Рада второй день рассматривает скандальный проект

Депутаты Рады продолжили рассмотрение поправок к скандальному "закону о земле". Оппозиция внесла 4018 поправок, за вчерашний день удалось рассмотреть лишь 184.

Пропрезидентская партия «Слуга народа», внесшая этот закон в Раду на рассмотрение, уже признает, что с наскока его не протащить и не принять. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

- Мы вчера считали так: примерно от 3 до 5 пленарных недель может он растянуться. – депутат растерянно прокомментировал буксующее законотворчество. По его словам, такой темп «неудовлетворителен» и «нужно найти в себе силы, чтобы снять поправки». На следующей неделе, «Слуги народа» планируют устроить дискуссию о скорости принятия закона. Оппозиция тихо торжествует, ее тактика сработала: на второй день принятия закона, никаких скандалов и драк в Раде не было. Все нардепы заняты делом, изучают 3834 поправки.

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