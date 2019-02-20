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Закон о закреплении курса Украины в НАТО и ЕС вступит в силу 21 февраля

20 февраля 2019, 10:24  •  30 • Украина
Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон, предполагающий внесение изменений в украинскую Конституцию о закреплении курса страны на вступление в НАТО и Евросоюз.
 
© Global Look Press
 

Отмечается, что закон вступит в силу 21 февраля. 

«Это закон вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования», — указывает издание.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко подписал соответствующий закон.

7 февраля большинство депутатов Верховной рады проголосовали за внесение изменений в Конституцию. 

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