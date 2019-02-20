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Закон о закреплении курса Украины в НАТО и ЕС вступит в силу 21 февраля
20 февраля 2019, 10:24 • 30 • Украина
Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон, предполагающий внесение изменений в украинскую Конституцию о закреплении курса страны на вступление в НАТО и Евросоюз.
© Global Look Press
Отмечается, что закон вступит в силу 21 февраля.
«Это закон вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования», — указывает издание.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко подписал соответствующий закон.
7 февраля большинство депутатов Верховной рады проголосовали за внесение изменений в Конституцию.
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