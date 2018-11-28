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Закон о введении военного положения опубликовали в официальном издании Рады

28 ноября 2018, 16:54  •  78 • Украина
Закон о введении военного положения на территории ряда регионов Украины был опубликован в официальном издании Верховной рады.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что закон №2630-VIII об утверждении указа президента о введении военного положения в некоторых регионах на 30 дней с 14:00 26 ноября был опубликован в газете «Голос Украины».

Отмечается, что закон и утвержденный им указ начинают действовать в день официальной публикации.

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в ряде регионов Украины будет введено лишь после того, как соответствующий закон будет подписан им самим и украинским президентом Петром Порошенко, а также опубликован в «Правительственном курьере».

Ранее НСН сообщала, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что целью провокации в Азовском море и военного положения на Украине является отмена украинских президентских выборов в марте 2019 года.

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