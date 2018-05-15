Закон о «тайной комнате»: в России могут ввести контроль над опасными для жизни квестами

Депутат из Ленобласти обратился в МВД и МЧС с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении процедуры обязательного лицензирования квестов — игр с элементами перформанса, которые пользуются большим спросом в России. Как заявили RT в национальной Гильдии квестов, здесь они стали даже популярнее, чем на Западе, откуда некогда пришли. Однако статистика показывает, что вместе с возрастающей популярностью игр увеличивается и число связанных с ними несчастных случаев. Один из пострадавших игроков безуспешно судится с организаторами квеста, во время которого ему случайно ранили руку циркулярной пилой. RT разбирался, поможет ли лицензия исправить положение.

Житель Краснодара программист Александр Ивлев пошёл на известный в городе квест-перформанс «Клиника» за компанию с друзьями: сам он никогда не был любителем подобных игр. Задания нужно было выполнять в подвальном помещении, переделанном под психиатрическую клинику.

«Всё изменилось в одну ночь, когда из клетки вырвался особо опасный пациент и уничтожил половину персонала и более слабых подопытных, — гласит описание квеста на сайте. — Все, кто пытался ему противостоять, погибали или бежали в ужасе. Власти так и не смогли остановить этого монстра. Теперь он ставит опыты на жертвах».

По сценарию группа из шести человек должна была выполнять задания и параллельно искать выход из лечебницы. Выбираться из тёмного подвала нужно было с одним фонариком на всех, в то время как компанию старательно пугал аниматор.

Перед самым выходом из квест-комнаты аниматор разыграл нападение на «пациентов» с включённой циркулярной пилой.

«Перед квестом нам рассказали, что нужно делать, объяснили, что за всеми следят камеры, но про пилу не было ни слова, — вспоминает Александр. — Возможно, так и было задумано».

Пострадавший стоял ближе всех к аниматору. Он заслонился от включённого инструмента левой рукой, и она попала под удар. Александру оказали первую помощь и вызвали скорую. У мужчины были повреждены артерия, сухожилие и локтевой нерв. Из-за этого у программиста плохо двигается палец, а часть ладони потеряла чувствительность.

«Причинён вред здоровью»

Происшествием занялась полиция, а потом вмешался и Следственный комитет. Сначала следователи возбудили дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Но после допроса всех участников квеста дело закрыли: выяснилось, что привлечь организаторов к ответственности практически невозможно, потому что формально они не отвечают за последствия.

Так, руководители квеста «Клиника» заявили СК, что ничего не знали о пиле в реквизите комнаты: аниматор якобы включил её по собственной инициативе, чтобы напугать игроков в конце.

Сам аниматор сразу оказал помощь пострадавшему, написал заявление о явке с повинной и сказал следователям, что не пытался ни на кого напасть, а хотел только напугать всех участников звуком включённого инструмента. Отсутствие защитного кожуха на пиле тоже никого не смутило.

«Это сейчас ещё более-менее всё зажило, раньше даже сама рука плохо сгибалась, — говорит Ивлев. — Работать мне теперь, конечно, куда труднее, так как рука слушается не до конца, да и печатать неудобно».

Ничего не добившись у краснодарских силовиков, Александр Ивлев обратился к юристу, чтобы отсудить компенсацию вреда здоровью. Адвокат пострадавшего Владимир Гончаров подтвердил RT, что на данный момент он запросил материалы дела у следователей и подал ходатайство о выплате компенсации в Следственный комитет Краснодарского края.

«Моему клиенту перерезали сухожилие, повредили нерв и артерию, рука до конца так и не восстановилась, исходя из чего можно сделать вывод, что был причинён вред здоровью средней тяжести, — рассказал RT адвокат. — Дело закрыли, не выплатив потерпевшему никаких денег. После произошедшего квест «Клиника» в Краснодаре закрыли, но фирма-организатор продолжает устраивать перформансы по различным фильмам ужасов».

Власти против «монстров»

Бороться за права любителей квестов решил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю МЧС Владимиру Пучкову с просьбой ввести лицензирование квестов (документ имеется в распоряжении RT).

«Сейчас квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий», — утверждает автор инициативы. — Прошу Вас рассмотреть вопрос внедрения процедуры обязательного сертифицирования и лицензирования подобных мероприятий».

Владимир Петров приводит в качестве одного из примеров историю с госпитализацией 14-летней девочки после прохождения квеста «Морг» в Красноярске. Напомним, она получила сотрясение мозга после того, как споткнулась в тёмном помещении и ударилась головой о железную дверь.

Стоит отметить, что депутат отдаёт должное положительным аспектам квест-индустрии и просит силовиков использовать облегчённую процедуру сертификации.

«Зачастую эти развлечения проходят без всякой опасности для участников — люди разгадывают тематические головоломки, упражняются в физкультуре и тому подобное. Такие мероприятия могут носить даже образовательные и иные полезные развивающие элементы, быть посвящены литературе, патриотизму, истории, — говорит Петров. — Возможно, стоит внедрить облегчённую процедуру, которая не повредит развитию данной сферы предпринимательства».

В ассоциации «Гильдия квестов», которая называет себя независимым рейтинговым агентством в сфере квест-игр, RT заявили, что чаще всего с проверками к организаторам комнат приходят пожарный надзор, санэпидемстанция и Роспотребнадзор. Реже квесты проверяют полиция и прокуратура: они включаются в работу, когда есть жалобы от потребителей.

По словам представителей Гильдии квестов, в России насчитывается более четырёх тысяч квест-комнат. Самое большое число квестов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Саратове. При этом, отмечают эксперты, на Западе, откуда пришли подобные развлечения, квестов меньше: порядка 1500 в США и около 1000 в Европе.

Таким образом, индустрия с оборотом в десятки миллионов долларов в год фактически существует вне поля зрения властей.