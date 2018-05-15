Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню
Новый сигнал холодной войны: реинкарнация 2-го флота ВМС США
Вопреки козням США Путин строит "Северный" и "Турецкий" потоки (Камран Гасанов)
Русская крестьянка и её К-700
Главная / В России

Закон о «тайной комнате»: в России могут ввести контроль над опасными для жизни квестами

15 мая 2018, 09:09  •  33 • В России
Депутат из Ленобласти обратился в МВД и МЧС с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении процедуры обязательного лицензирования квестов — игр с элементами перформанса, которые пользуются большим спросом в России. Как заявили RT в национальной Гильдии квестов, здесь они стали даже популярнее, чем на Западе, откуда некогда пришли. Однако статистика показывает, что вместе с возрастающей популярностью игр увеличивается и число связанных с ними несчастных случаев. Один из пострадавших игроков безуспешно судится с организаторами квеста, во время которого ему случайно ранили руку циркулярной пилой. RT разбирался, поможет ли лицензия исправить положение.
 
vk.com
 

Житель Краснодара программист Александр Ивлев пошёл на известный в городе квест-перформанс «Клиника» за компанию с друзьями: сам он никогда не был любителем подобных игр. Задания нужно было выполнять в подвальном помещении, переделанном под психиатрическую клинику.

«Всё изменилось в одну ночь, когда из клетки вырвался особо опасный пациент и уничтожил половину персонала и более слабых подопытных, — гласит описание квеста на сайте. — Все, кто пытался ему противостоять, погибали или бежали в ужасе. Власти так и не смогли остановить этого монстра. Теперь он ставит опыты на жертвах».

По сценарию группа из шести человек должна была выполнять задания и параллельно искать выход из лечебницы. Выбираться из тёмного подвала нужно было с одним фонариком на всех, в то время как компанию старательно пугал аниматор.

Перед самым выходом из квест-комнаты аниматор разыграл нападение на «пациентов» с включённой циркулярной пилой.

«Перед квестом нам рассказали, что нужно делать, объяснили, что за всеми следят камеры, но про пилу не было ни слова, — вспоминает Александр. — Возможно, так и было задумано».

Пострадавший стоял ближе всех к аниматору. Он заслонился от включённого инструмента левой рукой, и она попала под удар. Александру оказали первую помощь и вызвали скорую. У мужчины были повреждены артерия, сухожилие и локтевой нерв. Из-за этого у программиста плохо двигается палец, а часть ладони потеряла чувствительность.

«Причинён вред здоровью»

Происшествием занялась полиция, а потом вмешался и Следственный комитет. Сначала следователи возбудили дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Но после допроса всех участников квеста дело закрыли: выяснилось, что привлечь организаторов к ответственности практически невозможно, потому что формально они не отвечают за последствия.

Так, руководители квеста «Клиника» заявили СК, что ничего не знали о пиле в реквизите комнаты: аниматор якобы включил её по собственной инициативе, чтобы напугать игроков в конце.

Сам аниматор сразу оказал помощь пострадавшему, написал заявление о явке с повинной и сказал следователям, что не пытался ни на кого напасть, а хотел только напугать всех участников звуком включённого инструмента. Отсутствие защитного кожуха на пиле тоже никого не смутило.

«Это сейчас ещё более-менее всё зажило, раньше даже сама рука плохо сгибалась, — говорит Ивлев. — Работать мне теперь, конечно, куда труднее, так как рука слушается не до конца, да и печатать неудобно».

Ничего не добившись у краснодарских силовиков, Александр Ивлев обратился к юристу, чтобы отсудить компенсацию вреда здоровью. Адвокат пострадавшего Владимир Гончаров подтвердил RT, что на данный момент он запросил материалы дела у следователей и подал ходатайство о выплате компенсации в Следственный комитет Краснодарского края.

«Моему клиенту перерезали сухожилие, повредили нерв и артерию, рука до конца так и не восстановилась, исходя из чего можно сделать вывод, что был причинён вред здоровью средней тяжести, — рассказал RT адвокат. — Дело закрыли, не выплатив потерпевшему никаких денег. После произошедшего квест «Клиника» в Краснодаре закрыли, но фирма-организатор продолжает устраивать перформансы по различным фильмам ужасов».

Власти против «монстров»

В новом составе правительства Сергей Шойгу сохранит пост министра обороны

Бороться за права любителей квестов решил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю МЧС Владимиру Пучкову с просьбой ввести лицензирование квестов (документ имеется в распоряжении RT).

«Сейчас квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий», — утверждает автор инициативы. — Прошу Вас рассмотреть вопрос внедрения процедуры обязательного сертифицирования и лицензирования подобных мероприятий».

Владимир Петров приводит в качестве одного из примеров историю с госпитализацией 14-летней девочки после прохождения квеста «Морг» в Красноярске. Напомним, она получила сотрясение мозга после того, как споткнулась в тёмном помещении и ударилась головой о железную дверь.

Стоит отметить, что депутат отдаёт должное положительным аспектам квест-индустрии и просит силовиков использовать облегчённую процедуру сертификации.

«Зачастую эти развлечения проходят без всякой опасности для участников — люди разгадывают тематические головоломки, упражняются в физкультуре и тому подобное. Такие мероприятия могут носить даже образовательные и иные полезные развивающие элементы, быть посвящены литературе, патриотизму, истории, — говорит Петров. — Возможно, стоит внедрить облегчённую процедуру, которая не повредит развитию данной сферы предпринимательства».

Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу

В ассоциации «Гильдия квестов», которая называет себя независимым рейтинговым агентством в сфере квест-игр, RT заявили, что чаще всего с проверками к организаторам комнат приходят пожарный надзор, санэпидемстанция и Роспотребнадзор. Реже квесты проверяют полиция и прокуратура: они включаются в работу, когда есть жалобы от потребителей.

По словам представителей Гильдии квестов, в России насчитывается более четырёх тысяч квест-комнат. Самое большое число квестов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Саратове. При этом, отмечают эксперты, на Западе, откуда пришли подобные развлечения, квестов меньше: порядка 1500 в США и около 1000 в Европе.

Таким образом, индустрия с оборотом в десятки миллионов долларов в год фактически существует вне поля зрения властей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
33
Источник
Похожие новости
14 мая 2018, 21:54
Каир продолжит закупки российского оружия
14 мая 2018, 20:09
«Туристический магнит»: движение автомобилей по Крымскому мосту откроют 16 мая
14 мая 2018, 21:54
«Если бы Украина была федерацией - не было бы у них войны»

14 мая 2018, 15:24
Среди украинских дипломатов в Европе полно откровенных нацистов
14 мая 2018, 21:54
"Это политическая трескотня": В парламенте Крыма не обращают внимания на новые санкции ЕС
14 мая 2018, 18:39
В Одессе судья отказался судить мужчину за символ Победы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 мая 2018, 06:39
Последний приказ перед вылетом в Лондон
08 мая 2018, 16:40
Речь Порошенко на 8 мая
13 мая 2018, 15:09
Ахтунг! Зеппельт!
10 мая 2018, 21:54
Нездоровая конкуренция: как Варшава пытается остановить строительство «Северного потока — 2»
11 мая 2018, 14:24
Израиль мстит России за США: «Панцирь-С1» уничтожен, поставки С-300 сорваны
11 мая 2018, 09:24
"Эту ракету невозможно было сбить, тактический просчет военных". Эксперт прокомментировал видео уничтожения армией Израиля комплекса "Панцирь"
08 мая 2018, 16:24
Стало известно, кому раньше принадлежал номер, который висел на лимузине Путина во время инаугурации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.